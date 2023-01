Reise

Die schönsten Ziele für Reisen im Winter

Keine Lust auf Schmuddelwetter und Winterblues? Dann lohnt sich ein Blick in unsere Bildergalerie mit Orten, an denen Urlaub in dieser Zeit besonders schön sein kann.

Dominikanische Republik Viele All-inclusive-Touristen genießen im Winter in der "DomRep" den Sonnenschein an traumhaften Stränden. Außerdem laden hier abwechslungsreiche Unterwasserlandschaften zum Tauchen ein. Wer lieber an Land auf Entdeckungstour geht, dem bieten diverse Nationalsparks reichlich Gelegenheit.

Kuba Sonne, Meer und Oldtimer - die Karibikinsel Kuba ist ein Traumziel für viele, die dem Winterblues entkommen wollen. Besonders die Hauptstadt Havanna mit ihrer Altstadt und der Festungsanlage Castillo de los Tres Reyes del Morro bietet viele attraktive Fotomotive. Wer auf Strand- und Dschungelwanderungen aus ist, dem empfiehlt sich ein Abstecher nach Baracoa im Osten der Insel.

Südafrika Das ideale Ziel zum Jahresanfang: Südafrikas Tafelberg-Nationalpark samt Kap der guten Hoffnung! Abenteuerlustige und Wanderfreunde kommen hier voll auf Ihre Kosten. Aber auch sonst bietet das Land viel: Von Weingütern, Safaris hin bis zu pulsierenden Städten gibt es hier reichlich zu erleben.

Portugal Die zu Portugal gehörende "Blumeninsel" Madeira mit ihrem überwiegend milden Klima und Durchschnittstemperaturen um die 19 Grad Celsius lässt das winterliche Schmuddelwetter schnell vergessen. Steilküsten, Wanderwege und eine üppige Vegetation begeistern Besucher auch im Winter. In der Hauptstadt Funchal gibt es außerdem für Fußballbegeisterte das Cristiano-Ronaldo-Museum zu bestaunen.

Vereinigte Arabische Emirate Wer im Winter lieber vor beeindruckenden Wolkenkratzern am Sandstrand im Sonnenschein liegen möchte, findet zum Beispiel in Dubai mit Temperaturen zwischen 20 und 32 Grad Celsius optimale Bedingungen dafür. Ein noch heißeres "Wintervergnügen" wäre ein Trip durch die größte Sandwüste der Welt, der Rub al-Chali.

Österreich Österreich ist ein beliebtes Ziel für Winterreisende, die optimale Schneebedingungen suchen. Auf der Hohen Salve in Tirol können besonders Abenteuerlustige die grandiose Aussicht sogar beim Paragliden genießen. Wintersportler können sich in Österreich über rund 7.200 Pistenkilometer freuen.

Norwegen Atemberaubende Aussichten auf schneebedeckte Bergwelten gibt es auch auf den norwegischen Lofoten - und hier sogar ergänzt um faszinierende Fjord-Impressionen! Zwar sind hier in den Wintermonaten die Sonnenstunden kurz, dafür eignet sich diese Region hervorragend für Sternenbeobachtung. Mit etwas Glück lassen sich hier sogar die faszinierenden Nordlichter erhaschen.

Island Das gilt auch für Island. Die Insel im Nordatlantik unmittelbar unter dem nördlichen Polarkreis wirbt damit, dass Besucher dort von September bis April die mystischen Himmelsphänomene bestaunen können. Wem ehr nach Wellness-Atmosphäre ist, der kann sich an Islands vielzähligen natürlichen Thermalbädern erfreuen.

Malediven Oder sollen es am Ende doch lieber wieder Sonne, Strand und Meer sein? Das bieten die Malediven, deren 1200 Insel zum Tauchen, Schnorcheln und Relaxen einladen. Nicht ohne Grund ist das Atoll eines der beliebtesten Urlaubsdesziele im Indischen Ozean.

Thailand Der Strand von Maya Bay auf der thailändischen Insel Koh Phi Phi, der durch den Film "The Beach" weltberühmt wurde, war drei Jahre lang wegen "Overtourism" gesperrt. Nun dürfen Touristen wieder an diesen malerischen Ort zurück. Wer sucht, findest allerdings auch noch weniger erschlossene Inseln fernab der Besuchermassen.