Nationalpark Müritz

Der Müritz-Nationalpark ist Teil der Mecklenburgischen Seenplatte. In der wasserreichen Landschaft sind nahezu unberührte Sumpfwälder entstanden, und an den mehr als 100 Seen sind seltene Vogelarten wie Fisch- und Seeadler beheimatet. Viele der Gewässer können per Schiff oder Kanu erkundet werden.