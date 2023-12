Die Frauenkirche, eines der größten Sandsteinbauwerke der Welt, wurde von 1726 bis 1743 erbaut und gilt als Symbol des Dresdner Barocks. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie durch die Luftangriffe auf Dresden schwer beschädigt, brannte komplett aus und stürzte am 15. Februar 1945 ein. Nach der Friedlichen Revolution in der DDR wurde sie ab 1994 wieder aufgebaut und 2005 feierlich neu geweiht.