Die schönsten Küsse zum Valentinstag

Küsse, die man nie vergisst

Rhett... oh Rhett

1939 geht ein Filmkuss um die Welt: Im Schmachtfetzen "Vom Winde verweht" wickelt Südstaatenschönheit Scarlett O'Hara (Vivian Leigh) mit diesem Kuss den reichen Rhett Butler (Clark Gable) um den Finger, damit er ihr Zuhause rettet. Sie will ihn nur ausnutzen, während er sich längst in sie verliebt hat. Erst am Ende des Films merkt Scarlett, was sie an ihm hat. Aber er hat die Nase voll von ihr.