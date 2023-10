In der Nähe von Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz erhebt sich eine etwa 12 Quadratmeter große zerklüftete Felsgruppe: die Schrammsteine. Die Rotkehlchenstiege führt am Südostrand an ihnen vorbei. Der Aufstieg ist etwas für Sportliche: es gilt in den Fels gehauene Stufen, Holztreppen und steile Anstiege zu überwinden. Die Anstrengung wird mit einer wunderbaren Aussicht belohnt.