Am Oberfelderkopf, einem Nebengipfel der Alpspitze, in ungefähr 2050 Metern Höhe liegt der AlpspiX. Die 25 Meter langen, freischwebenden Arme der Aussichtsplattform sind begehbar. Und wer sich traut, kann in das etwa 1000 Meter tiefe Höllental hinab schauen. Alle anderen genießen das fantastische Alpenpanorma mit der Zugspitze, den Waxensteinen und der Alpspitz-Nordwand.