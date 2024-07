Tierschützer in blutroten Kostümen beklagen auf ihren Schildern die tödliche Gewalt gegenüber den Stieren. Organisationen wie AnimaNaturalis und PETA kritisieren die Stierhatz in Pamplona, bei der die Tiere in Panik durch Menschenmengen getrieben werden und verurteilen auch den traditionellen spanischen Stierkampf als unnötig und grausam.