Die Rolle der Psyche bei Transplantationen

Wem hat das Herz gehört, das jetzt in meiner Brust schlägt und mich am Leben hält? Kann es sein, dass sich Charakterzüge des Verstorbenen oder Erinnerungen auf mich übertragen? Solche Gedanken hätten viele Transplantierte, so Katharina Tigges-Limmer, Leiterin der medizinisch-psychologischen Abteilung im Herzzentrum Bad Oeynhausen. Patienten mit einem fremden Herzen sind sich darüber im Klaren, dass es das Herz eines Verstorbenen ist. "Das neue Glück oder das neue Kapitel meines Lebens fußt auf dem Tod", so die Diplom-Psychologin zu den Gedanken, die viele Patienten mit ihr teilen. "Die psychosomatische Bedeutung des Herzens ist eine andere als bei anderen Organen und bedeutet eine höhere psychosomatische Last." Das Herz ist von jeher der Sitz der Seele und der Gefühle. Unsere Emotionen verorten wir im Herzen. "Ich glaube, das Herz ist mehr als nur der Pumphohlmuskel", so Tigges-Limmer.

Die Angst als ständiger Begleiter

'Hoffentlich kommt das Herz rechtzeitig. Schaffe ich es bis zur Herztransplantation? Hoffentlich klappt alles, und es geht nichts schief.' Die lange Wartezeit von oftmals mehreren Monaten zehrt an den Nerven. Die Gedanken und Ängste der Patienten ähnelten einander, sagt Tigges-Limmer: "Ich bin wochenlang von zuhause weg. Es muss doch alles weiterlaufen. Wie wird es meinen Kindern in dieser Zeit gehen?" Diese und andere Fragen bestimmen vor der Operation meist das Leben der Patienten. Und auch die Ungewissheit ist immer da.

Am größten sei die Belastung nach der Operation, erklärt die Psychologin. Der Eingriff ist vorbei, der Patient liegt auf der Intensivstation - mit einem neuen Herzen. "Wir bieten es dem Patienten an, eine Begrüßungstrance zu seinem Herzen zu machen, damit es nicht nur somatisch gut angenommen wird. Patienten möchten oft eine emotionale Bindung zum neuen Herzen aufnehmen."

Der Patient hat ein neues Organ. Es funktioniert, die Ärzte sind zufrieden. Aber es kommen andere Ängste: 'Nimmt mein Köper das neue Herz an oder stößt er es ab? Da ist für die meisten Transplantierten eine individuelle Behandlung durch Therapeuten nötig. Denn als Nebenwirkung kann es durchaus zu Depressionen kommen. Das gilt nicht nur für Herztransplantationen, von denen in Deutschland rund 260 im Jahr 2017 durchgeführt wurden.

Operation geglückt, Patient depressiv

Noch immer gibt es viel zu wenig Spenderorgane

Eine geglückte Operation bedeutet nicht, dass es auch der Psyche gut geht. "Die Patienten sind trotz Transplantation chronisch krank und müssen nach der Transplantation alles tun, damit der Körper das Organ nicht abstößt", erklärt Monika De Zwaan. Sie ist Direktorin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover. Das trifft auf Herztransplantationen genauso zu wie etwa auf eine transplantierte Lunge oder Niere. Depressionen haben auf das Ergebnis einen großen Einfluss.

Nach einer Transplantation ändere sich auch biologisch einiges, so De Zwaan. "Die Entzündungsparameter gehen nach oben. Untersuchungen zeigen, wenn die Depression stark bleibt oder eine depressive Verstimmung hinzukommt, dann ist das Risiko für die Abstoßung höher." Und, fügt de Zwaan hinzu, nach der Operation sei der Transplantierte nicht gesund. "Er ist weiterhin chronisch krank, muss regelmäßig und diszipliniert Medikamente einnehmen." Das sind vor allem Immunsuppressiva. Sie sollen eine Abstoßung verhindern.

Ein Bündnis auf Lebenszeit

Am häufigsten werden Nieren transplantiert, mehr als 1.360 Nieren waren es 2017. Bis zur Operation bekommt der Patient meist eine sogenannte Nieren-Ersatztherapie. Das heißt: Dialyse. Im schlimmsten Fall warten diese Menschen bis zu zehn Jahre auf das rettende Organ. Nach der Niere werden am häufigsten Leber, Herz und Lunge transplantiert.

Ein Drittel aller Nierentransplantate sind Lebendspenden. Die Patienten müssen dann meist nicht so lange warten. Einige bekommen die Niere sogar schon bevor sie überhaupt an die Dialyse müssen. In jede

Am häufigsten werden Nieren transplantiert

m Fall aber gibt es Auflagen – auch für den Spender. "Eine Niere hat natürlich Einfluss auf den Körper. Die Spender müssen sehr gut ausgesucht werden", erklärt De Zwaan. Man wolle natürlich einem gesunden Menschen nicht schaden und oft komme es auch zu Nebenwirkungen, auf die der Spender nicht vorbereitet sei.

"Sie werden keinen jungen Mann nehmen, der 25 Jahre alt ist und das Leben noch vor sich hat. Oder eine Frau von 25 Jahren, die noch die Familienplanung vor sich hat. Wenn man nur eine Niere hat, erhöht es das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen", erklärt De Zwaan.

In Europa gibt es noch immer verschiedene Regelungen zur Organspende

Der Spender muss körperlich sehr fit sein. Und es kommen nur Spender infrage, die den Empfänger gut kennen. Man muss eine enge emotionale Verbindung haben. "Die meisten Spender bei uns sind entweder Eltern, die für ihre Kinder spenden, oder Ehepartner", sagt De Zwaan. Aber auch dabei kann es zu Problemen kommen, und die sind vor allem psychischer Natur: "Zwei Partner trennen sich und der eine hat die Niere vom anderen. Oder jemand spendet seinem Kind eine Niere, und das Organ wird abgestoßen", beschreibt de Zwaan mögliche Situationen. Wenn es dem Empfänger schlecht geht, geht es meist auch dem Spender schlecht. Aber die meisten Spender würden wieder ein Organ zur Verfügung stellen. Bei einer Untersuchung mit 400 Spendern sagten 90 Prozent, dass sie es wieder tun würden.

Abschied von der zweiten Familie

Nach einer Transplantation gibt es oftmals zunächst eine Art "Honeymoon-Phase", etwa bei einer neuen Niere. Dreimal in der Woche Dialyse, über viele Jahre, und plötzlich sind die Patienten frei beweglich. Allerdings entwickeln sich in dieser Zeit Bindungen. Schließlich kennen die Patienten den Arzt und die anderen Betroffenen. "Wenn man das über Jahre macht, dann entsteht so etwas wie Familie.

Derjenige, der jetzt transplantiert wird und bei dem alles gut läuft – derjenige braucht die Dialyse nicht mehr. Was das Leben in den letzten Jahren ausgemacht hat, und an das sich derjenige angepasst hat, ist plötzlich weg. Eine Leere entsteht", sagt De Zwaan. Einige kämen noch lange zu Besuch. Aber es sei eben eine völlige Umstellung des eigenen Lebens, nicht nur wegen des neuen Organs.