Die Realität dämpft Palästinas Fußballträume

Die Fußball-Nationalmannschaft Palästinas besiegte den Jemen am 15. Juni mit 3:0 und belegt damit in der zweiten Runde der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 aktuell den dritten Platz in der Gruppe D - hinter den sportlich deutlich höher eingeschätzten Teams aus Saudi-Arabien und Usbekistan. Es war eine gute Leistung, die andeutete, was die Mannschaft leisten könnte, wäre sie nicht mit Herausforderungen und Hindernissen konfrontiert, mit denen ihre Gegner nicht zu kämpfen haben. Herausforderungen, die im Mai noch größer wurden.

Die Zwangsräumung von Häusern palästinensischer Familien aus Ost-Jerusalem und die Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee durch israelische Streitkräfte entfachten einen Funken der Wut, der daraufhin im Gazastreifen zu einer Explosion der Gewalt führte. Zunächst feuerte die Hamas, die militante Gruppe, die den Landstreifen an der östlichen Mittelmeerküste kontrolliert, Raketen auf Israel, was daraufhin mit Angriffen der israelischen Streitkräfte beantwortet wurde. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters wurden bis zum Tag des Waffenstillstands am 21. Mai auf israelischer Seite 13 Menschen getötet, bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen starben 256 Palästinenser.

Während der Kampfhandlungen geriet der Fußball für die zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens zur absoluten Nebensache. Dabei ist die Fußball-Nationalmannschaft eine der wenigen Institutionen Palästinas, die international anerkannt sind: 1998 nahm die FIFA die sechs Jahre zuvor gegründete Palestinian Football Association (PFA) in den Fußball-Weltverband auf. Als sich die Mannschaft 2015 erstmals für den Asien-Cup qualifizierte, feierten Tausende Fans auf den Straßen in Gaza und im Westjordanland.

Fast drei Jahre lang war der Algerier Noureddine Ould Ali Cheftrainer von Palästinas Elf

"Die Leidenschaft ist da, aber es gibt Hindernisse, die dafür sorgen, dass die Nationalmannschaft nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen kann", sagte Noureddine Ould Ali der DW. Der 48-Jährige war im März nach einer 0:5-Niederlage gegen Saudi-Arabien nach knapp drei Jahren als Cheftrainer Palästinas entlassen worden. "Ob es nun Fußball ist oder etwas anderes: Ohne Frieden kann man nichts machen, und es gibt keinen Frieden in Palästina", so Ould Ali. "Die Palästinenser leben in keiner guten Situation. Die Menschen können sich nicht einfach frei bewegen. Und das macht den Fußball sehr schwierig."

Restriktionen behindern den palästinensischen Fußball

Allein die Spieler für das Team zusammenzubekommen, ist kompliziert. Die Spieler der Premier League im Gazastreifen und im Westjordanland benötigen Ausreisegenehmigungen, um die israelischen Militärkontrollpunkte zu passieren. Es kann dauern, bis sie diese erhalten - so sie denn überhaupt erteilt werden. Einreisegenehmigungen werden ebenfalls benötigt, da die PFA für die Nationalmannschaft auch auf palästinensische Fußballer zurückgreifen will, die im Ausland leben.

2014 forderte der damalige FIFA-Präsident Joseph Blatter Israel auf, für mehr Bewegungsfreiheit zu sorgen. Der stellvertretende PFA-Generalsekretär Mohammed Ammassi hatte damals nicht an einem FIFA-Kongress teilnehmen können, weil er den Gazastreifen nicht hatte verlassen dürfen.

Machte sich für Palästinas Fußball stark: Ex-FIFA-Präsident Blatter (l.) 2015 mit Palästinenser-Präsident Abbas (r.)

Für Ould Ali machen die Reisebeschränkungen eine ohnehin schon schwierige Aufgabe noch komplizierter. "Palästina muss eine gute Perspektive haben, um sich zu verbessern. Aber das ist schwierig, wenn der Alltag hart ist. Es ist ja schon eine Herausforderung, überhaupt ein Team zusammenzubekommen", sagte der Ex-Nationalcoach. "Einige Spieler können nicht einfach nach Palästina ein- oder ausreisen, weil sie jedes Mal eine Genehmigung brauchen. Und die ist schwer zu bekommen."

Das betraf auch Ould Ali selbst, der aus Algerien stammt. "Jedes Mal brauchte ich eine Erlaubnis, und oft hinderten mich die israelischen Streitkräfte daran, nach Palästina zu fahren. Ich musste an Kontrollpunkten vier, fünf, sechs, acht Stunden oder länger warten. Das ist kein Problem, mit dem andere Cheftrainer zu kämpfen haben. Aber ich hatte mir dieses Leben und diesen Job ja ausgesucht."

Gewalt macht alles schlimmer

Mit Blick auf die WM-Qualifikation im Juni hat der militärische Konflikt im Mai die ohnehin schon schwierige Situation weiter verschlimmert. So wurde Mittelfeldspieler Muath Al-Zaanin nach Medienberichten durch einen Luftangriff getötet, die Häuser der Spieler Mohammed Balah und Mohammed Saleh wurden zerstört. "Die psychologische Wirkung war groß, Spieler verloren ihr Zuhause, Familienmitglieder kamen ums Leben", sagte Ihsan Ramadan von der PFA.

Israelische Raketen richteten in Gaza schwere Schäden und Verwüstungen an, es gab zahlreiche Opfer

Es geht aber nicht nur um die Nationalmannschaft. Wenn Schiedsrichter und Offizielle nicht in der Lage sind, lokale Spiele in Gaza oder im Westjordanland zu besuchen, werden die Partien abgesagt. Die Bombardierungen stoppten alle Fußballaktivitäten, auch auf internationaler Ebene. "Alle diese Hindernisse beschränken die Chance von Spielern, Trainer und auch Schiedsrichtern, mehr internationale Erfahrung zu sammeln", so PFA-Funktionärin Ramadan, "ob durch Reisen ins Ausland zu Ausbildungscamps oder durch den Empfang ausländischer Experten, die dabei helfen wollen, den Fußball in Palästina weiterzubringen."

WM keine Option, Asien-Cup schon

In Asien gibt es nur vier direkte Qualifikationsplätze für die Weltmeisterschaft 2022. Für Palästina - aktuell auf Platz 104 der FIFA-Weltrangliste geführt - bestand nie die realistische Chance, vor asiatischen Fußball-Schwergewichten wie Südkorea, Japan oder Australien zu landen. Die ersten beiden der insgesamt vier Qualifikationsrunden für die WM in Katar gelten allerdings gleichzeitig auch als Qualifikation für den Asien-Cup 2023 in China. Es wäre ein Riesenerfolg, wenn das Team Palästinas zum dritten Mal in Folge an dem kontinentalen Turnier teilnehmen würde. "Die Qualifikation für den Asien-Cup ist derzeit eine der Hauptaufgaben für die Mannschaft. Wir hoffen auf gute Ergebnisse", sagte Ramadan.

Symbol der Hoffnung

Auch die palästinensischen Fußballfans stehen nur so lange hinter ihrer Mannschaft, wie die Ergebnisse stimmen. "Wenn das Team verliert, sind die Leute frustriert und fordern einen Trainerwechsel", sagt Ihsan Ramadan. Allerdings seien die palästinensischen Fans insgesamt treuer als andernorts: "Das Team steht für das palästinensische Volk für die Chance, einen Sieg zu fühlen. Es ist fast die einzige Möglichkeit, Hoffnung zu schöpfen und ein Zeichen zu senden, dass das palästinensische Volk noch existiert - in einer Zeit, in der die Welt uns vergisst."

Noureddine Ould Ali stimmt dem zu. "In Palästina spendet nur der Fußball Glück. Die Fans lieben das Spiel, und es ist so wichtig für sie", sagt der Ex-Nationaltrainer. "Wenn die Mannschaft ein Spiel gewonnen hat, spüren die Spieler, dass sie den Menschen ein wenig Glück geschenkt haben. Aber es ist hart - und es wird immer härter."