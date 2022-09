Die Queen - als Popstar unsterblich

Die Queen: Viel Stoff für Literatur und Leinwand

Mehr als neun Lebensjahrzehnte und mehr als 70 Jahre auf dem Thron boten viel Stoff - eben für Filme wie "The Queen" (Foto) sowie für Dramen und Romane. Der englische Autor Roald Dahl beschrieb sie 1982 in einem Kinderbuch als distanzierte Monarchin. Andere dichteten ihr eine hintergründige Verschmitztheit an, etwa der Dramatiker Alan Bennett in seinem Einakter "A Question of Attribution" (1988).