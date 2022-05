Carl Laemmle (1867 - 1939)

Der aus Baden-Württemberg stammende Carl Laemmle zählt ebenfalls zu den einflussreichsten Filmpionieren der US-Filmgeschichte. Als Sohn eines jüdischen Viehhändlers emigriert er im Alter von 17 Jahren in die USA. Seine Karriere beginnt in der Textilbranche. 1906 investiert er sein Geld in ein Nickelodeon-Kino und einen Filmverleih, der innerhalb von zwei Jahren zu den größten in den USA gehörte.