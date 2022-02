Die Mennoniten

Die selbstgewählte Abgeschiedenheit ermöglicht es den Mennoniten, sich den Verlockungen der heutigen Gesellschaft zu verschließen. Auf den ersten Blick scheint so die Zeit stehengeblieben zu sein in der Kolonie "Klein Belize" in Mittelamerika. Die Bewohner verzichten auf Fernseher, Computer und Autos, fahren mit der Pferdekutsche und sprechen eine altertümliche, in Europa längst vergessene Form von Plattdeutsch. Aber auch in "Klein Belize" dringt nach und nach der Fortschritt ein. Wilhelm, der ehemalige Arzt der Gemeinde, besorgt sich ein Handy - und wird deswegen aus der Gruppe ausgestoßen. Voller Sorge, dass die Moral der Gemeinde sinkt, entscheiden sich einige radikalere Bewohner eine neue Kolonie zu gründen, eine noch isoliertere, im Dschungel von Peru. Dort wollen sie wieder ungestört gottgefällig und einfach im Sinne ihres Glaubens leben können. Erstmals ist es einem Kamerateam gelungen, ein solches Kollektiv von Mennoniten zu porträtieren.