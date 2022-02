Die Marco-Reus-Festspiele beim BVB

Das war eine mühsame Angelegenheit. Gegen tapfer kämpfende Fürther hat der FC Bayern München zwar 4:1 (0:1) gewonnen, aber meisterlich war das mitnichten. Die erste Hälfte ging komplett an den Tabellenletzten, und bezeichnenderweise war es Thomas Müller erst in der Nachspielzeit vor der Pause gelungen, das Fürther Tor unter Beschuss zu nehmen. In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die - wahrscheinlich von Trainer Julian Nagelsmann ordentlich zur Ordnung gerufenen - Bayern angriffslustiger. Die Folge: zwei Treffer von Goalgetter Robert Lewandowski (46.+82.), ein unter Druck zustande gekommenes Eigentor von Sebastian Griesbeck (61.), dem dieses Missgeschick auch im Hinspiel gegen die Bayern gelungen war, und das finalisierende 4:1 durch Eric Maxim Choupo-Moting. Mund abwischen, weitermachen, wird mancher im Bayern-Lager gedacht haben.

Da jubelten und hofften sie noch: Branimir Hrgota nach seinem Führungstreffer in München

Der Blick in den Keller der Bundesliga-Tabelle offenbarte am Samstagnachmittag wenig hoffnungsvolle Erkenntnisse. Den Sorgenkinder bleiben dieser Rolle treu. Zunächst der Blick nach Stuttgart. Dort sah es lange nach einem Eigentor durch Armel Bella Kotchap (56.) nach einem so wichtigen Erfolg für den VfB aus, aber in der Nachspielzeit kamen die Gäste aus Bochum, die eigentlich zu harmlos agierten, durch einen berechtigten Foulelfmeter durch Eduard Löven zum Ausgleich. Nur ein Punkt im Heimspiel und ein 1:1 (0:0) - das ist für die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo zu wenig, um zu bestehen.

Mit dem Treffer von Andrej Kramaric für Hoffenheim war das Spiel gedreht

Matarazzo kann seinem Wolfsburger Trainerkollegen Florian Kohfeldt die Hand reichen. Denn auch da hofften die leidgeprüften Gastgeber vor allem nach dem Führungstreffer durch Jonas Wind (36.) auf den Sieg. Doch wie schon in der Hinrunde drehen die Hoffenheimer das Spiel - ein Doppelschlag durch Jacob Brunn Larsen (73.) und Andrej Kramaric (78.) in den Nacken der Wölfe. Aus einer Halbzeitführung wird ein 1:2 (1:0) und das könnten Punkte sein, die den Wolfsburger am Ende fehlen.

Freiburg Richtung Europapokal

Ohne den an Covid-19 erkrankten Cheftrainer Markus Weinzierl hat sich für den FC Augsburg die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga durch die erste Heimniederlage gegen den SC Freiburg weiter zugespitzt. Die Gäste aus dem Breisgau nehmen nach ihrem 2:1 (2:1) weiter Kurs auf einen Europapokalplatz. Angreifer Nils Petersen (4.) und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (26.) trafen für Freiburg. Die Augsburger, für die Michael Gregoritsch das 1:1 erzielte (16.), bleiben auf Platz 16.

Masaya Okugawa feiert seinen Treffer zum 1:0.

Bei Union Berlin hält der Negativtrend nach dem Abgang von Max Kruse an. Auch das dritte Spiel ohne den Ende Januar nach Wolfsburg gewechselten Offensivmann ging mit 0:1 (0:0) bei Arminia Bielefeld verloren. Damit entfernt sich das Team von Fußball-Lehrer Urs Fischer mehr und mehr von den internationalen Plätzen. In der Schüco Arena sorgte Masaya Okugawa (53.) in einem umkämpften Spiel für den knappen Sieg der Arminia, die nach nur einer Niederlage in den vergangenen acht Bundesliga-Partien auf gutem Weg Richtung Klassenverbleib ist.

Treffer - wieder einmal: Anthony Modeste brachte dem 1. FC Köln den Sieg

Der 1.FC Köln ist nun nur noch zwei Punkte von einem Champions-League-Platz entfernt. Mit 1:0 (0:0) besiegten die Rheinländer am Samstagabend Eintracht Frankfurt. es war einmal mehr Anthony Modeste, der mit seinem Treffer kurz vor Schluss (84.) die Partie entscheiden konnte. Trainer Steffen Baumgart hatte seinen Goalgetter nach Krankheit zunächst schonend auf der Bank gelassen, aber dann in der entscheidenden Phase der Partie gebracht.

Am Freitagabend war der Frust über die erste Pleite in diesem Jahr bei den Profis von Bayer Leverkusen schnell verflogen. "Natürlich ist das bitte", sagte Torwart Lukas Hradecky über das 2:3 (1:0) beim FSV Mainz 05. "Aber ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Wir dürfen nicht alles kaputt reden und zu negativ werden." Der Rückschlag zum Auftakt des 23. Spieltages vor 10.000 Fans soll die zuvor in fünf Spielen ngeschlagene Werkself auf ihrem angestrebten Weg in die Champions League nicht aufhalten. "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen und werden jetzt sicher nicht das Handtuch werfen", sagte Hradecky, nachdem die umkämpfte Partie durch Treffer von Aaron Martin (57.), Jean-Paul Boetius (84.) und Ingvartsen (88.) entschieden worden war. Die Führungstreffer von Patrik Schick (35.) und Lucas Alario (74.) konnten die Gäste nicht zum Sieg tragen.

Der 23. Spieltag im Überblick:

1. FSV Mainz - Bayer Leverkusen 3:2 (0:1)

Tore: 0:1 Schick (35.), 1:1 Martin (57.), 1:2 Alario (74.), 2:2 Boetius (84.), 3:2 Ingvartsen (88.)

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Wind (36.), 1:1 Bruun Larsen (73.), 1:2 Kramaric (78.)

VfB Stuttgart - VfL Bochum 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Bella Kotchap (56. ET), 1:1 Löwen (90.)

FC Augsburg - SC Freiburg 1:2 (1:2)

Tore: 0:1 Petersen (4.), 1:1 Gregoritsch (16.), 1:2 Schlotterbeck (26.)

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Okugawa (53.)

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Modeste (84.)

Bayern München - Greuther Fürth 4:1 (0:1)

Tore: 0:1 Hrgota (42.), 1:1 Lewandowski (46.), 2:1 Griesbeck (61. ET), 3:1 Lewandowski (82.), 4:1 Choupo-Moting (90.+1)

Noch spielen:

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach zur Zeit 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Reus (26.), 2:0 Malen (32.), 3:0 Wolf (70.), 4:0 Moukoko (74.), 5:0 Reus (82.), 6:0 Can (90.+1. EM)

Hertha BSC - RB Leipzig