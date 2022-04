Die Macht der Drogenmafia - Wie der Kokainhandel die Niederlande angreift

Jahrelang glaubten die niederländischen Behörden, diese sogenannte "Mocro”-Mafia unter Kontrolle zu haben. Doch nicht zuletzt mit dem Mord am Journalisten Peter R. de Vries ist klargeworden, dass die organisierte Kriminalität die Niederlande bereits in ihren Grundfesten bedroht. "Es ist ein Krieg um Macht und Milliarden. Es geht darum zu töten, um nicht getötet zu werden," so der bekannte niederländische Anwalt Vito Shukrula. Seit Jahren steigt der Kokainschmuggel über die Häfen Rotterdam, Antwerpen, und Hamburg dramatisch an. Den Mafiagangs, die in der Hauptsache von den Niederlanden aus agieren, fällt es aufgrund der Milliardengewinne leicht, wichtige Schaltstellen in Behörden und Häfen zu bestechen - ein Kranführer im Hafen kann 100.000 Euro verdienen, wenn er nur einen Container an eine vorgegebene Stelle hievt. Seit Jahren sind die Ermittler dem illegalen Treiben mit allen denkbaren Methoden auf der Spur. Bei mehreren Razzien fanden sie Waffen und riesige Mengen an Drogen und nahmen viele Verdächtige fest. Seit März 2021 läuft in Amsterdam der größte Strafprozess in der Geschichte der Niederlande. Im sogenannten "Marengo-Prozess" stehen Drogenhändler unter Mordanklage, die mit Kokain Milliarden umsetzen. Es geht um Taten von unglaublicher Brutalität und um ein kriminelles Netzwerk, das den Staat in jeder Hinsicht herausfordert. Die Reportage begleitet Ermittler im Hafen von Rotterdam und Anwälte, die Mitglieder der Mafia verteidigen, trifft ehemalige Drogenkuriere sowie den später ermordeten Journalisten Peter R. de Vries. Es ist eine Geschichte von Korruption und Gewalt.