Die Lithium-Ionen-Story

Ohne die Lithium-Ionen-Batterie wären technologische Innovationen kaum noch denkbar. Vom Smartphone bis zum E-Auto - die Lithium-Ionen-Batterie findet sich in fast jedem batteriebetriebenen Gerät. Besonders etabliert und gefragt ist die Technologie an einem ganz bestimmten Ort: im Lager. Denn in der Intralogistik ist die E-Mobilität bereits an der Tagesordnung. Seit mehr als einem Jahrzehnt fahren Lithium-Ionen-Stapler hinter den Lagertoren der Welt. Das Hamburger Unternehmen Jungheinrich ist Pionier und Wegbereiter dieser Technologie, doch Pionierarbeit bringt auch Herausforderungen mit sich. Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Ressourcenverfügbarkeit, Recycling sind Themen innerhalb der Intralogistik. Von der Gewinnung von Lithium aus Thermalwasser über die Produktion modernster Zellen und deren Einsatz in Fahrzeugen und KI-gesteuerter Großspeicherung bis hin zum Recycling zeigt der Film den neuesten Stand einer vielversprechenden und rasant fortschreitenden Technik.