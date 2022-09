Die letzten ihrer Art: Hilfe für bedrohte Kubakrokodile

Ab in die Freiheit

Kubanische Forschende haben den Kampf um die Kubakrokodile aufgenommen: In einem staatlich finanzierten Brutprogramm werden Krokodile gezüchtet und ausgewildert, so wie dieses Jungtier. "Mit der Brüterei versuchen wir, das historische Verbreitungsgebiet des Kubakrokodils zu vergrößern und die Zahl dieser Tiere in freier Wildbahn zu erhöhen", sagte Biologe Perez der Nachrichtenagentur Reuters.