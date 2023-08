Die lange Liste der Anschlagsopfer in Putins Russland

September 2022 – Fenstersturz des Rawil Maganow

Der Vorstandschef des russischen Ölkonzerns Lukoil kommt beim Sturz aus dem sechsten Stock eines Moskauer Krankenhaus ums Leben. Die Polizei geht von einem Suizid aus, bei Maganow seien in der Klinik neben Herzproblemen eine Depression diagnostiziert worden. Der russische Ölriese Lukoil hatte als erstes großes russisches Unternehmen ein Ende des Krieges in der Ukraine gefordert. Maganow ist nicht der erste ominöse Todesfall bei Lukoil seit Ausbruch des Krieges – Manager Alexander Subbotin soll bei einer okkulten Behandlung gegen Alkoholsucht ums Leben gekommen sein.

August 2020 – Gift in der Unterhose bei Alexei Nawalny

Putin schärfster Kritiker bricht bei einem Inlandsflug von Tomsk nach Moskau zusammen, und wird nach einer Notlandung im komatösen Zustand im sibirischen Omsk behandelt. Dann wird Nawalny in die Berliner Charité verlegt, die eine Vergiftung mit dem in der Sowjetunion entwickelten, chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok feststellt. Auf der Plattform Youtube veröffentlicht Nawalny später den Mitschnitt eines Telefonats mit einem mutmaßlichen Agenten des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB, der darin den Anschlag einräumt. Das Gift sei an der Innenseite von Nawalnys Unterhose angebracht gewesen. Russland spricht von Fälschung.



August 2019 – Tiergarten-Mord mitten in Berlin

Selimchan Changoschwili, ein Georgier tschetschenischer Herkunft, der einst im Kaukasus gegen die Russen gekämpft hat, wird von einem Auftragsmörder am helllichten Tag in der deutschen Hauptstadt mit drei Kugeln in Kopf und Rücken erschossen. Der Täter, der russische Geheimdienstmitarbeiter Wadim Krassikow, wird noch am Tatort festgenommen und zwei Jahre später zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

April 2019 – Parallelen zu Nawalny bei Dmitrij Bykow

Der Dichter und Satiriker Bykow, der Wladimir Putin gerne scharfzüngig in Versform kritisiert, ist auf einer Lesereise in Sibirien, als auch ihm im Flugzeug schlecht wird. Aus bis heute ungeklärten Gründen liegt er fünf Tage im Koma und muss künstlich beatmet werden. Präsent waren dieselben Geheimdienstmitarbeiter, die auch beim Anschlag auf Nawalny mitgewirkt haben sollen.

September 2018 – Vergiftungsymptome bei Pjotr Wersilow

Der Künstler und Pussy Riot-Aktivist klagt nach einem Gerichtstermin in Moskau über Seh-, Sprech- und Bewegungsstörungen. Beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Moskau war Wersilow auf das Spielfeld gerannt, um auf die Polizeigewalt im Land aufmerksam zu machen. Später wird auch er in der Berliner Charité behandelt, deren Ärzte eine Vergiftung für wahrscheinlich halten.



März 2018 – Nervengift auf der Türklinke bei Sergej Skripal

Der russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia werden bewusstlos auf einer Parkbank in Skripals Wohnort Salisbury in Großbritannien gefunden. Beide überleben den Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok, im Gegensatz zu der Britin Dawn Sturgess, die ebenfalls mit dem Nervengift in Berührung kommt. Die britische Polizei geht davon aus, dass das Gift als klebrige Substanz auf der Türklinke verteilt wurde.

Februar 2015 – Mord an Boris Nemzow in Sichtweite des Kremls

Der frühere Vizeministerpräsident der Russischen Föderation unter Boris Jelzin und prominente Putin-Kritiker geht mit seiner Freundin auf der Großen Moskwa-Brücke im Zentrum Moskaus nach Hause, als ein Auto mit vier Insassen kurz hinter ihm anhält und Nemzow mit vier Kugeln in Rücken und Hinterkopf erschossen wird. Drei Stunden zuvor hatte er in einer Radiosendung Wladimir Putin erneut scharf kritisiert. 2017 werden drei Tschetschenen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, Auftraggeber und Motiv sind bis heute unklar.

Blumenmeer mit Kreml im Hintergrund - Gedenken zum Tod von Boris Nemzow am 27.2.2021 Bild: Sergey Satanovskiy/DW

Juli 2009 - Natalja Estemirowa tot im Straßengraben

Die Historikerin und damalige Leiterin der Menschenrechtsorganisation Memorial wird vor der Tür ihres Hauses in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny entführt und wenige Stunden später in der Nachbarrepublik Inguschetien in einem Straßengraben mit mehreren Kopf- und Brustschüssen tot aufgefunden. Estemirowa hatte russische Sicherheitskräfte und die berüchtigten Todeskommandos des kremltreuen Republikchefs Ramsan Kadyrow für Entführungen und Rechtsverletzungen verantwortlich gemacht. Die Untersuchung des Mords verlief ohne Ergebnis.

In Moskau werden rote Rosen zur Trauer auf das Porträt von Natalja Estemirowa gelegt Bild: Yuri Kochetkov/epa/dpa/picture alliance

Januar 2009 – Nationalisten ermorden Stanislaw Markelow und Anastassija Baburowa

Der Menschenrechtsanwalt und Memorial-Mitarbeiter wird auf offener Straße in Moskau mit einem Kopfschuss getötet. Markelow hatte tschetschenische Familien vertreten, deren Angehörige Opfer von Menschenrechtsverletzungen geworden waren und die rechtsradikale Szene ausgeleuchtet. Bei dem Anschlag kommt auch die Journalistin der oppositionellen Zeitung Nowaja Gaseta Baburowa ums Leben. Die Täter stammen aus einer faschistischen Organisation. Ob es sich um einen Auftragsmord handelt, bleibt ungeklärt.

November 2006 – Eine Tasse Tee für Alexander Litwinenko

Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter und spätere Überläufer und Putin-Gegner erliegt in einem Londoner Krankenhaus qualvoll einer Vergiftung mit dem radioaktiven Stoff Polonium-210. In seinem Buch "Der FSB sprengt Russland" hatte er dem Geheimdienst vorgeworfen, Explosionen von Wohnhäusern im Jahr 1999 wie auch einige andere Terroranschläge in Russland organisiert zu haben, um den Krieg in Tschetschenien zu rechtfertigen und Wladimir Putin an die Macht zu bringen. An einer Hotelbar soll Litwinenko das Gift in den Tee gemischt worden sein. Niemand kommt für die Tat hinter Gitter.



Oktober 2006 – Mord im Fahrstuhl an Anna Politkowskaja

Die regierungskritische Journalistin der Nowaja Gaseta, die 2004 vermutlich im Flugzeug auch mit einer Tasse Tee vergiftet werden sollte, wird im Aufzug ihres Hauses durch fünf Kugeln in Brust und Kopf getötet - ausgerechnet an Putins Geburtstag. Politkowskaja galt als moralische Anwältin Tschetscheniens und hatte sowohl die dortigen Zustände als auch die Kriegsverbrechen der russischen Armee kritisiert. Fünf mutmaßlich Beteiligte erhielten lange Haftstrafen, die Hintermänner sind bis heute nicht gefunden.

In Sankt Petersburg hält 2016 eine Demonstrantin ein Bild von Anna Politkowskaja in die Höhe Bild: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

Juli 2003 – Qualvoller Tod für Juri Schtschekotschichin

Der Journalist der Nowaja Gaseta, der in den späten 90er Jahren Abgeordneter der Opposition in der Staatsduma war und die Korruption und das organisierte Verbrechen in Russland anprangerte, stirbt einen wochenlangen, qualvollen Tod durch eine mysteriöse Vergiftung. Die Haut trennt sich vom Körper, ein Organ nach dem anderen versagt. Russische Behörden verweigern die Autopsie seiner Leiche, die Krankenankte verschwindet. Die Untersuchung einer Hautprobe in London deutet später auf das giftige Schwermetall Thallium hin, das der sowjetische Geheimdienst KGB bevorzugt einsetzte.

April 2003 – Politikermord an Sergej Juschenkow

Der frühere russische Informationsminister, Vorsitzende der Partei "Liberales Russland" und Putin-Gegner Sergej Juschenkow wird vor seinem Haus in Moskau durch mehrere Schüsse in die Brust ermordet, der Mord nie aufgeklärt. Juschenkow war Mitglied im Geheimdienstausschuss der Staatsduma und einer der schärfsten Kritiker des Tschetschenienkrieges und der KGB-Nachfolgeorganisation FSB. Er ist der zweite Politiker der liberalen Partei, der einem Attentat zum Opfer fällt. Bereits im August 2002 wurde Wladimir Golowljow erschossen, als er seinen Hund spazieren führte.