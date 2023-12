Die Kryptoqueen - Der große OneCoin-Betrug

Ignatova erbeutete Milliarden und verschwand dann plötzlich spurlos.

Bild: Java

Mit ihrer Pseudo-Kryptowährung OneCoin betrog Ruja Ignatova über drei Millionen Anleger weltweit und erbeutete mehrere Milliarden Euro. Der Dokumentarfilm deckt ihr Betrugssystem auf und analysiert die Erfolgsgeschichte der charismatischen Deutsch-Bulgarin, die so viele hinters Licht geführt hat. Ein einzigartiger Finanzkrimi aus der digitalen Wirtschaft, an dem bulgarische Mafiosi, arabische Scheichs, Ex-Spione und dubiose Banker aktiv mitgewirkt haben.

Bild: Java

Funktioniert hat der Betrug wie ein gigantisches Schneeballsystem - befeuert von der charismatischen Deutsch-Bulgarin aus dem Schwarzwald. Ruja Ignatova war eine Meisterin der Selbstinszenierung: Bei Massenevents trat sie stets in glitzernden Kleidern und mit rotem Lippenstift auf. Ihren jubelnden Anhängern versprach sie, die Macht der Banken zu brechen. Mit der Kryptowährung OneCoin. Bald - so das Versprechen - könne OneCoin zu hohen Kursen gewechselt werden. Doch dieser Tag kam nie.

Bild: Java

Mit ihren weltweiten Kontakten stellte sie sicher, dass der Betrug drei Jahre gutging und ihre Fans wie Sektenmitglieder immer weiter an OneCoin glaubten. Manche bis heute. Denn OneCoin ist noch immer in bestimmten Ecken des Internets zu finden und wer will, kann bis heute sein Geld investieren - und verlieren.

Der Dokumentarfilm deckt die Mechanismen des gigantischen Betrugs auf. Er erzählt die Geschichte von Ruja Ignatovas fulminantem Aufstieg zur Lichtgestalt der Investoren - und die ihres Falls. Am 25. Oktober 2017 verschwand sie spurlos. Das BKA sucht sie, FBI und Interpol. Trotzdem gibt es von ihr und dem Geld kaum eine Spur.

Sendezeiten:

DW Deutsch+

FR 29.12.2023 – 23:00 UTC

SA 30.12.2023 – 13:30 UTC

SA 30.12.2023 – 18:00 UTC

SO 31.12.2023 – 04:00 UTC

SO 31.12.2023 – 10:03 UTC



Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8