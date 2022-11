Die Jungstars der Fußball-WM in Katar

Eduardo Camavinga - Frankreich

Camavinga wurde als Sohn kongolesischer Eltern in einem Flüchtlingslager in Angola geboren. Als er zwei Jahre alt war, zog seine Familie nach Frankreich. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid dribbelt gerne und gewinnt auch mit Ball am Fuß die meisten Laufduelle. Da die Stars Paul Pogba und N'Golo Kanté verletzt fehlen, wird der 20-Jährige in der Équipe Tricolore eine Schlüsselrolle einnehmen.