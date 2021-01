Die Handball-WM ächzt unter der Corona-Pandemie

Wohl noch nie gab es vor einer Handball-WM so viele Diskussionen über das Für und Wider einer Austragung. Der Grund dafür ist natürlich die weltweite Corona-Pandemie, die die Durchführung solcher Groß-Events mit 32 Teams überaus erschwert. Am Mittwoch beginnt der Wettbewerb mit der Begegnung des Gastgebers Ägypten gegen Chile. Dass das Turnier in einer so genannten Blase stattfindet, bei der die Aktiven und das Betreuerumfeld von der Außenwelt abgeschirmt werden - so wie etwa schon seit längerer Zeit beim Fußball oder auch bei den Tennisturnieren - war ohnehin klar.

Einige Nationen wie Tschechien und die USA, die am Tag vor dem WM-Start 18 Infizierte melden, haben allerdings jetzt schon massive Probleme mit Covid-19-Ansteckungen ihrer Spieler und dem Team-Umfeld. Das sich weiter ausbreitende Virus, das in vielen europäischen Staaten derzeit für massive Lockdowns sorgt, führte zu deutlichen Verunsicherungen bei allen Beteiligten.

So hatten sich Ende der vergangenen Woche die Kapitäne von vierzehn europäischen Teilnehmern aufgerufen gefühlt, ein Schreiben im Namen der European Handball Players Union an IHF-Präsident Hassan Moustafa aufzusetzen und darin die Zulassung von Zuschauern bei der WM zu kritisieren, darunter auch der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft, Uwe Gensheimer. Die Reaktion folgte knapp zwei Tage später: In einer Tagung mit der ägyptischen Regierung beschloss die IHF, dass die WM endgültig vor leeren Rängen gespielt wird. Zuvor sollte eine Hallennutzung von 20 Prozent auf den Zuschauerrängen erlaubt sein.

Thiel: "Nicht schädlich, dass das Turnier stattfindet"

Ex-Nationalspieler Andreas Thiel hofft darauf, dass es bei der WM zu keinen schwerwiegenden Infektionen kommt

"Als Privatperson stelle ich mir schon die Frage, ob solche Veranstaltungen sinnvoll sind. Das gilt aber auch für alle Rodel-Weltcups, die Fußball-Bundesliga und alle anderen Sportarten. Das alles ist natürlich nicht systemrelevant", sagt Andreas Thiel der DW. "Wenn man mich als Handballer und als Funktionär fragt, ist es jedenfalls nicht schädlich, dass solch ein Turnier jetzt stattfindet."

Der ehemalige Weltklasse-Torhüter, der bei den Handball-Fans vor allem unter dem Beinamen "der Hexer" geführt wird, ist Präsidiumsmitglied im Deutschen Handballbund (DHB) und sieht es als großes Privileg für die Handball-Familie an, dass solch ein Turnier überhaupt durchgeführt werden kann. "Wenn man bedenkt, dass die Kinder hierzulande nicht zur Schule gehen dürfen, ist das schon etwas Besonderes, dass wir in die Hallen dürfen", sagt Thiel.

Absagen aus familiären Gründen aufgrund der Pandemie

Patrick Wiencek sagte die WM aus familiären Gründen ab

Am Dienstagmorgen ist das DHB-Team nach Kairo gereist. In einer Besetzung, die in Nicht-Pandemie-Zeiten wohl anders ausgesehen hätte. Neben einigen verletzten Spielern sagten die Akteure des THW Kiel, Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold aus familiären Gründen aufgrund der Corona-Pandemie ab. Weinhold, der zuvor schon Bedenken an der Sicherheit bei der WM geäußert hatte, begründete seine Entscheidung folgendermaßen. "Ich habe mir diese persönliche Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht. Aber die Betreuung der eigenen Kinder ist seit dem harten Lockdown gerade in Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, keine leichte Aufgabe. Um als Familienvater mit dieser Situation verantwortungsvoll umzugehen, gibt es für mich am Ende keine andere Wahl, als die WM-Teilnahme abzusagen."

Nationalmannschafts-Torhüter Andreas Wolff kritisierte seine ehemaligen Kollegen aus Kiel für ihre Entscheidung. Er könne zwar verstehen, dass Spieler in der heutigen Zeit um ihre Gesundheit und Ähnliches besorgt seien, so Wolff . "Gerade für Familienväter ist es natürlich etwas Schweres, seine Kinder diesen Monat zurückzulassen und sie nicht zu sehen." Aber es habe die Spieler zuvor auch nicht gestört, mit dem THW Kiel in der Champions League aktiv zu sein und dort in Länder zu reisen, die als Corona-Risikogebiete eingestuft worden seien.

Kinder müssen Handball wahrnehmen

Andreas Thiel kann dagegen die Absagen nachvollziehen. Die Einschränkungen, die die Spieler vor Ort erfahren, seien zwar "schon grenzwertig, aber wenn man Privilegien hat, dann muss man Einschränkungen akzeptieren. Auch wenn ich die Entscheidung der Familienväter aus Kiel uneingeschränkt verstehen kann. Genauso ist es aber zu akzeptieren, wenn die Spieler sich dafür entscheiden, teilzunehmen", sagt Thiel.

Handball soll auch künftig noch attraktiv für Kinder sein

Der ehemalige Nationaltorhüter, der seit einigen Jahren in Köln als Rechtsanwalt tätig ist, sieht auch ganz pragmatische Gründe dafür, dass die Verbände entscheidend mitgewirkt haben, dass das Turnier stattfindet. Zum einen müssten Verträge mit TV-Sendern und Sponsoren eingehalten werden, damit weiter dringend benötigtes Geld in die Kassen fließe. Zum anderen werde eine Botschaft in die Welt gesandt: "Wir werden noch wahrgenommen, uns gibt es noch. Deshalb ist es gut, dass noch etwas stattfindet. Zum Fußball werden immer Kinder finden, auch wenn dort ein Jahr Pause gemacht würde. Aber zu denjenigen, die da im Windschatten versuchen, irgendwie zu überleben, dorthin findet irgendwann niemand mehr den Weg. Deshalb ist es ganz gut, dass wir mit der WM im Fernsehen wieder präsent sind und in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden", sagt Thiel.