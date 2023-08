Die Haida in Kanada

Heute leben nur noch etwa 2.000 von ihnen auf einer Inselgruppe im Westen Kanadas. Sie kämpfen für den Erhalt ihrer Traditionen und ihrer Sprache.

Bild: NewDocs

Schwarzbären und andere Wildtiere tummeln sich auf und vor der Inselgruppe Haida Gwaii. Die Ufer sind gesäumt von dichten, moosbewachsenen Wäldern. An den Küsten ragen bis zu 53 Meter hohe Totempfähle in den Himmel. Sie berichten in Bildern über die Geschichte und Erzählungen des Volkes der Haida. Denn sie geben ihre Traditionen nicht über geschriebene Werke weiter, sondern in ihrer Kunst und ihrer Sprache. Doch diese beherrschen nur noch wenige Menschen, denn die Generation, die noch fließend Haida spricht, stirbt langsam aus - und die Sprache droht mit ihr zu sterben.

Bild: NewDocs

Skil Jaadee White hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sprache vor dem Untergang zu bewahren und die Geschichte ihrer Vorfahren zu erhalten. Die junge Frau lebt mit ihrer Familie in Old Massett im Norden von Haida Gwaii.

Bild: NewDocs

Ihr Vater Christian ist einer der bekanntesten Haida-Schnitzer. Gerade arbeitet er an einem über 20 Meter hohen Totempfahl. Skil Jaadees Tante Lisa betreibt eine Galerie mit Shop im Ort.

Bild: NewDocs

Alles hängt mit allem zusammen - eines der Grundgesetze der Haida. So leben sie im Einklang mit der Natur. Die Dokumentation gibt einen Einblick in das Leben von Skil Jaadee, ihrer Familie und der nachhaltigen Lebensweise der Haida in der atemberaubenden Landschaft des Archipels.

