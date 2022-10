Die große Toiletten-Krise

Global stellt uns das vor große gesundheitliche und ökologische Herausforderungen, denn dieser Abfall muss entsorgt und verarbeitet werden. Die Reduzierung des immensen Wasserverbrauchs steht im Zentrum der Forschung. Das Ziel sind fast komplett trockene Toiletten. Bill Gates investiert Hunderte von Millionen Dollar in neue Technologien, die effizienter und ökologischer als die Toilettenspülung sein sollen. Zentraler Dreh- und Angelpunkt der Forschung ist der schlechte Geruch. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begeben sich auf weltweite Reise, um herauszufinden wie der Toilettengestank auf molekularer Ebene entschlüsselt und wissenschaftlich beseitigt werden kann. Die spezielle Zusammensetzung von Kot führt zu seinem unangenehmen Geruch, der uns warnen soll: Durch mit Fäkalien verunreinigtes Trinkwasser und schlechte Hygienebedingungen können Cholera, Hepatitis A und Typhus übertragen werden. An diesen Krankheiten sterben jedes Jahr mehrere Hunderttausend Kinder weltweit. Unsere Fäkalien sind wirtschaftlich, gesundheitlich und nicht zuletzt kulturell umkämpft. In Indien erleichtern sich viele Menschen unter freiem Himmel. Premierminister Narendra Modi will dieser Gewohnheit mit der "Swachh Bharat Mission”, Mission sauberes Indien, ein Ende setzen. Mit sanitärer Grundversorgung als politischem Thema sollen im ganzen Land Millionen von Trockentoiletten gebaut werden. Ob die Toilettenrevolution von oben erfolgreich gegen Jahrhunderte alte kulturelle Gewohnheiten durchgesetzt werden kann, wird sich zeigen. Die grundlegende Idee des natürlichen Kreislaufs taucht beim Thema Exkremente immer wieder auf. Die Möglichkeiten Kot und Urin zu sammeln und in Biogas-Anlagen zu verwerten, zur Stromerzeugung einzusetzen oder als Dünger zu verwenden, gewinnt in Zeiten von Wasserknappheit und bewussterem Umgang mit Abfall an Bedeutung.