In den Alpen gibt es nicht nur wunderschöne Naturlandschaften zu entdecken, sondern auch idyllische Bergdörfer und Städte. Zum Beispiel Luzern am Vierwaldstättersee mit seinen historischen, mit Fresken geschmückten Häusern. Wer hier ein paar Tage verbringt, kann in den Bergen ringsum wandern, eine Bootsfahrt auf dem See machen, durch die Stadt schlendern, gut essen und shoppen gehen.