Die Goldschläger von Venedig – ein uraltes Handwerk.

Nur noch wenige Betriebe stellen Blattgold in Handarbeit her. In Venedig gibt es einen der letzten Goldschläger Europas. Hier entstehen aus Goldbarren hauchzarte Stücke Blattgold, die schon ein Windstoß zerstören kann.