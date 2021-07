Die Geschichte der Noten

Zeitgeschichte in Noten: 250 Jahre Schott-Verlag

Schott wird international

"Per mare et terras" (dt. Zu Meer und zu Lande) war der Wahlspruch Schotts, der 1885 auf die Internationalität des Verlags anspielte und sie zum Programm erhob. Schott brachte später in den 1980ern nicht nur die Musik deutscher Komponisten ins Ausland, sondern brannte auch außereuropäische Raritäten, Musik, die traditionell nicht in Noten erfasst wurde, auf CD.