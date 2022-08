Die Garderobe im Himmel

«Und woher haben Sie die Kraft genommen, dies alles zu bewältigen?» So fragen manchmal Seelsorgerinnen und Seelsorger. Sie wissen: Menschen in Krisensituationen können auf ungeahnte Ressourcen zurückgreifen und Kräfte mobilisieren. Die Frage klingt anders, wenn schwere Zeiten vor und nicht hinter einem liegen: «Herr, wie lange willst du mein so gar vergessen?» singt der Jugendchor des Berner Münsters.

Wie Menschen sich wappnen können für Zeiten, von denen niemand weiß, was sie bringen werden – davon erzählt der reformierte Gottesdienst aus Bern. «Ihr müsst Euch warm anziehen,» meint Paulus, «einen dicken Panzer zulegen.» Das klingt nach harten Bandagen. Nach aussichtslosem Kampf. Überraschend ist aber das Bild, das Paulus von dieser Rüstung malt: Hoffnung als Helm, Gerechtigkeit als Gurt. «Ja, sind das denn nicht gute Neuigkeiten? » - das singt und meint der Jugendchor und will aus dem Grübeln herausführen. Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfarrerin Sabine Müller Jahn, dem Berner Münster Jugendchor unter der Leitung von Katrin und Johannes Günther und Samuel Cosandey an der Orgel.