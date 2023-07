Die Gangs von Marseille - Drogenkrieg in Südfrankreich

15 Tote bei Schießereien: Der Sommer 2021 war der bisher tödlichste in der Geschichte von Marseille. Rivalisierende Banden versetzen die nördlichen Viertel in Schrecken.

Teile der Stadt werden durch mächtige Drogenkartelle kontrolliert.

Bild: ZDF

Sie schrecken nicht vor Auftragsmorden zurück, um ihre Macht zu demonstrieren oder neue Umschlagplätze für Drogen zu erobern.

Die Polizei der Stadt will das Problem mit Spezialeinheiten lösen.

Bild: ZDF

Der Umsatz der Kartelle wird auf 30 Millionen Euro monatlich geschätzt. In Brennpunkten wie den Sozialwohnungsvierteln im Norden nehmen die Dealer bis zu 80.000 Euro pro Tag ein.





Bild: ZDF

Die Polizei von Marseille, die Anti-Drogen-Behörde und Spezialeinheiten in Zivil sind rund um die Uhr im Einsatz, um die illegalen Geschäfte zu unterbinden.

Bild: ZDF

Trotzdem weiten sich die Gewalttaten der Gangs aus und fordern auch das Leben unschuldiger Zivilistinnen und Zivilisten. Die Dokumentation begleitet die Eliteeinheiten auf Streifenfahrten und spektakulären Großeinsätzen.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DO 24.08.2023 – 23:00 UTC

FR 25.08.2023 – 05:00 UTC

FR 25.08.2023 – 10:00 UTC

SO 27.08.2023 – 13:30 UTC

SO 27.08.2023 – 18:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

DO 24.08.2023 – 23:00 UTC

FR 25.08.2023 – 05:00 UTC

SO 27.08.2023 – 13:30 UTC

SO 27.08.2023 – 18:00 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3