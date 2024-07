An der Seite von Emma Thompson (r.) spielte Kate Winslet (l.) 1995 in der Komödie "Sinn und Sinnlichkeit" mit. Vorlage war der Roman "Sense and Sensibility" der britischen Schriftstellerin Jane Austen. Der Film wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem bekam er 1996 einen goldenen Bären bei der Berlinale, einen Golden Globe als bester Film und einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch.