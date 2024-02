Nach der Winter-WM in Katar kehrt das Turnier 2026 in den Sommer zurück und wird mit 48 statt 32 Teams ausgetragen. Erstmals wird eine WM in drei Ländern gespielt: Mexiko (Eröffnungsspiel im Aztekenstadion), Kanada und die USA richten die Mega-WM mit 104 Spielen aus. Der Weltmeister wird im Football-Stadion der New York Jets und New York Giants in East Rutherford vor den Toren New Yorks gekürt.