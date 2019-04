Die Felsen von Meteora in 360°

Schauen Sie sich unseren 360°-Drohnenflug über die Felsen von Meteora in Griechenland an, die spätestens seit dem James-Bond-Film "In tödlicher Mission" (1981) weltweit bekannt sind. Setzen Sie dafür eine VR-Brille auf oder bewegen Sie Ihr Smartphone in die Richtung, in die Sie schauen möchten. Wenn Sie einen PC nutzen, öffnen Sie das Video in Ihrem Browser und bewegen Sie den Bildausschnitt mit der Maus.