Die Deutschen, ihre Autos und die Autobahn

Bitte anschnallen, wir fahren auf die Autobahn! Weltweit ist bekannt, dass es in Deutschland Straßen gibt, auf denen man so schnell fahren darf, wie man will. Aber ganz so einfach ist es nicht - Rachel Stewart sagt, was wie wo wann gilt. Außerdem wirft sie einen Blick in die Geschichte des Automobils, die - natürlich - in Deutschland begann.

Die gebürtige Britin Rachel Stewart lebt seit 2016 in Deutschland und lernt noch immer Neues und Erstaunliches über die Deutschen und ihre Kultur. Für Meet the Germans taucht sie ein in den deutschen Alltag - und mit wahren Kulturschätzen wie "Bier", "Schrebergärten" oder "Brot" wieder auf. Aber auch kontrovers diskutierte Themen wie "Deutsche Digitalisierung" oder "Voll emanzipiert? Frauen in Deutschland" gehören natürlich zu Meet the Germans dazu.

