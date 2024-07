Die Nelson Mandela Legacy Sites in Südafrika wurden laut UNESCO wegen ihres "außergewöhnlichen universellen Wertes" nominiert. Der Walter Sisulu Square (im Bild) erinnert an die Geburt des demokratischen Staates Südafrika und die Prinzipien seiner Freiheitscharta. Mit der Präsidentschaft Nelson Mandelas 1994 erhielten viele Forderungen der Charta Verfassungsrang, so auch die Gleichheit der Rassen.