Schlittschuhfahren in Essen

In ganz Deutschland gibt es tolle Eisbahnen und Seen, die zum Schlittschuhlaufen einladen. Das besondere beim Schlittschuhfahren im Ruhrgebiet: An manchen Orten ist man von der typischen Industriekulisse umgeben. So kann man im Winter an den Schornsteinen der Zeche Zollverein vorbeigleiten. In diesem Frühjahr ist die Eisbahn geschlossen, aber schon in der nächsten Saison soll es weiter gehen.