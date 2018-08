Die besten Flughafenfilme

Acht Filme, die auch am Flughafen spielen

Kevin - Allein in New York

Der Albtraum aller reisenden Eltern: Das Kind geht verloren. In "Kevin – Allein in New York" geschieht genau das der Familie McCallister, als sie über die Weihnachtsfeiertage nach Florida fliegt. Dieses Mal vergessen sie ihren Jüngsten nicht zuhause, er steigt aber in den Flieger nach New York, während die Familie im Flugzeug nach Miami sitzt.