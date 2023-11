Die Beatles und Liverpool: Statuen und ein verrücktes Hotel

Am 4. November 1963 kamen die Beatles, schon Superstars zu dem Zeitpunkt, endgültig ganz oben an in der britischen Gesellschaft. Vor illustren Zuhörern in Smoking und Abendkleid traten John, Paul, George und Ringo, eben noch vier raue und schmuddelige Mittelklasse-Jungs aus der berüchtigten Hafenstadt Liverpool, im "Prince of Wales" Theater in London auf - so respektabel war die Band in wenigen Monaten geworden - und der Mutter der Königin ("Queen Mom") auf der Ehrentribüne klangen während der "Royal Variety Show" die Schreie der weiblichen Fans von außerhalb des Theaters in den Ohren.

John Lennon, auf sein Image als zorniger junger Vertreter der Arbeiterklasse achtend, blickte der Königsfamilie direkt ins Gesicht und rief: "Bei der nächsten Nummer bitten wir um Ihre Hilfe: Die auf den billigen Sitzen mögen bitte klatschen, die auf den teuren können einfach mit ihren Juwelen rasseln." Trotz dieser kleinen Unverschämtheit wurde der Auftritt ein rauschender Erfolg.

Geliebtes Kulturgut im ganzen Land

Nicht nur die Beatles unterhielten an diesem Abend die Upper-Class in London, auch Marlene Dietrich war dort. Die Beatles selbst haben später immer wieder betont, dass dieser Abend für sie endgültig der Beweis dafür war, dass sie es nach ganz oben geschafft haben.

Und da sind sie immer noch, ganz oben, auch wenn John Lennon schon vor fast 43 Jahren ermordet wurde und George Harrison 2001 starb. Die Beatles sind kollektives und heiß geliebtes Kulturgut ihres Landes, und mit großem Stolz wird das vor allem an einem Ort der Welt gelebt: in Liverpool.

Im Hotel: Überall die Beatles

Zwei Generationen Beatles-Fans: DW-Redakteur Jens Thurau mit seiner Tochter in Liverpool Bild: Jens Thurau/DW

Von Manchester aus erreicht man die Beatles-Stadt mit dem Zug in einer knappen Stunde und landet an der Station Lime Street. Wer mag, kann aber auch direkt nach Liverpool fliegen, dann landet man (natürlich!) auf dem John-Lennon-Airport.

Von der Lime Street sind es 15 Minuten zu Fuß zum Hotel "Hard Days Night". Die Vier-Sterne-Herberge in einem massiven, 1884 erbauten Gebäude mit hohen Wänden ist eine Art akustischer und visueller Dauerüberfall in Sachen Beatles.

"Let it Be" statt "Bitte nicht stören"

In der Lobby hängen Bilder aus allen Phasen der Weltkarriere der Pilzköpfe, "Can‘t Buy Me Love" erklingt in dezenter Lautstärke. Auf Bildschirmen sind Konzertfilme der Beatles in Dauerschleife zu sehen.

Alle noch so kleinen Details haben einen Beatles-Bezug. In der Bar kann man den Drink "Strawberry Fields with Pepper" bestellen, und wenn man in einem der rund 100 Zimmer seine Ruhe haben will, hängt man nicht ein "Do not disturb"-Schild an die Außentür. Hier heißt es "Let it be."

Jedes Detail mit Beatles-Bezug: Ein Pappschild im Hotel "Hard days night." Bild: Jens Thurau/DW

In der Nacht wacht dann ein singender John überlebensgroß über dem Bett darauf, dass man auch dann die Beatles nicht vergisst.

Freundlich sind sie hier, und wissen, weshalb man gekommen ist: "A splendid time is guaranteed for all", sagt der nette Herr an der Rezeption lachend zur Begrüßung. Eine Textzeile aus "Being For The Benefit Of Mr. Kite" vom "Sgt. Pepper's" -Album. Auf eine prächtige Zeit hier kann man sich tatsächlich freuen.

Eine Vorliebe für Bronzestatuen

Um die Ecke liegt die Mathew Street mit ihren vielen Rock-Kneipen. Gleich am Anfang blickt ein lebensgroßer John Lennon in Bronze eher nachdenklich auf die vielen Besucher. Überhaupt, Bronzestatuen: An allen Ecken und Enden finden sich die berühmten Söhne der Stadt in 3D verewigt.

Beatles-Statuen wohin man sieht. Jeder kann, wie hier DW-Redakteur Jens Thurau, Teil des Gefüges werden Bild: Jens Thurau/DW

Auch ein paar hundert Meter von der Mathew Street entfernt am Mersey River gibt es eine Figurengruppe. Alle vier Beatles laufen hier den Fans entgegen. Die Gruppe gehört zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Gerne lassen sich die Besucher vor und mit den Statuen ablichten.

Weibliche Beatles-Fans im Rentenalter

Am zweiten Tag des Aufenthalts im Frühstückssaal (mit vielen Beatles-Fotos an den Wänden, versteht sich): Vier ältere lustige Damen sind offenbar zusammen hierher gereist und unterhalten sich angeregt. Leicht vorstellbar, dass sie Teenager waren, als England von der"Beatlemania" erfasst wurde, zwischen 1962 und 1966. Noch immer sind sie begeistert, so wie viele Generationen nach ihnen auch.

Aber die Zeit drängt, am Vormittag gibt es einen Slot im Beatles-Museum an den alten Docks am Fluss. Dort werden alle Stationen der Karriere der Beatles anschaulich dargestellt: Der Anfang in Hamburg, auf der Reeperbahn, die Auftritte im "Cavern Club" hier in Liverpool, die Beatlemania, die großen Platten der Studiozeit ab 1965: "Rubber Soul", "Revolver", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

Aber das einzige Museum ist das hier nicht: Ganz in der Nähe des Cavern Club findet sich noch eine Beatles-Ausstellung. Kaum zu schaffen, das alles in wenigen Tagen.

Eine Busfahrt zu den Orten des Beatles-Mythos

Bunt, unterhaltsam, freundlich: Der Bus der "Magical-Mystery-Tour" Bild: Jens Thurau/DW

Außerdem kommt jetzt das Highlight: Die "Magical Mystery Tour" im gelben psychedelischen Bus, zwei Stunden quer durch die Stadt. Der Bus macht halt an den Elternhäusern aller vier Musiker, an der Penny Lane natürlich und an den Strawberry Fields. Ein gut aufgelegter Reiseleiter wartet mit Details auf, zeigt auf eine Kirchengemeinde, die 1957 ein Fest veranstaltete, auf dem sich Paul McCartney und John Lennon erstmals trafen. Der Beatles-Urknall sozusagen. Ergriffenes Schweigen im Bus.

Später, vor dem Geburtshaus von McCartney, verrät der nette Reiseleiter, dass "Paul" drei bis viermal im Jahr noch in seine Heimatstadt kommt, sein Bruder wohne schließlich noch hier. Und an der Penny Lane dann: eine weitere Bronze-Statue, was sonst, wieder von John Lennon.

John-Lennon-Statue an der "Penny Lane": John Lennon und sein Song "Imagine" Bild: Jens Thurau/DW

Die kurzweilige Tour endet nach zwei Stunden im Cavern Club, der in den achtziger Jahren erst abgerissen wurde, um dann neu zu entstehen, nicht genau am Original-Ort, aber fast. Dort fühlt sich dann alles so an, als ob die Fab Four gleich durch die Tür kommen könnten. Voll ist es im Club, es wird getrunken und gelacht, und es riecht nach Kellergewölbe und Rock 'n' Roll.

"A splendid time is guaranteed for all!"

Nach vier Tagen und größeren Ausgaben in einem der vielen Beatles-Souvenir-Shops (Hemden mit allen Platten-Covern, Socken, Pullover, Bierdeckel, eine Beatles-Monopoly-Spiel-Version) ist die Beatles-Reise dann zu Ende. Halt, noch eine Fahrt mit der Fähre auf dem Mersey River.

So viel zu sehen: Beatles-Fans sollten mehr als vier Tage in Liverpool einplanen Bild: Jens Thurau/DW

Schön wars, freundlich begegnet die Beatles-Stadt den Fans aus aller Welt. Der nette Herr an der Rezeption hatte recht: "A splendid time is guaranteed for all!" Dass der Beatles-Zauber bis heute anhalten würde, konnte vor 60 Jahren niemand ahnen, als die Band erstmals vor der britischen Königsfamilie auftrat.

...und wieder neue (alte) Sammlerstücke

Für die Beatles-Fans zu Hause gibt es wieder einige Neuerscheinungen: Am 2. November 2023 erscheint mit "Now And Then" ein Song, der als "letzter Beatles-Song" gilt. John Lennon hat ihn 1979 mit Gesang und Klavier aufgenommen, die anderen drei Beatles haben ihre Instrumente später dazu gespielt. Dass der Song jetzt veröffentlicht werden kann, ist der modernsten Studiotechnik zu verdanken, die aus der einfachen Demoaufnahme die Stimme John Lennons glasklar herausarbeiten konnte.

Dazu gibt es auf Youtube eine 12-minütige Doku über die Entstehung des Songs. Zudem bringt die Plattenfirma das "Rote" sowie das "Blaue" Album der Fab Four im neuen Mix heraus. Die Tracklisten wurden um 21 zusätzliche Songs erweitert. Beide Compilations sind als CD- und Vinylboxen zu haben.