Die Band "ok.danke.tschüss" hilft beim Deutschunterricht

Die Synthiepop-Band ok.danke.tschüss hilft Fremdsprachlern bald beim Deutsch lernen. Die Gruppe aus Mannheim hat den Musikwettbewerb "Deine Band" des Goethe-Instituts und der Deutschen Welle gewonnen und erhält damit den den Auftrag, zehn Songs speziell für junge Deutschlernende zu schreiben und die dazugehörigen Musikvideos zu produzieren. "Musik ermöglicht einen spielerischen und kreativen Zugang zu einer Sprache", sagt Kristina Diewald-Orth, Projektleiterin bei den Bildungsprogrammen der DW Akademie. "Deshalb freue ich mich sehr, das wir in unserem neuen Deutschlernprojekt 'Deine Band' mit ok.danke.tschüss zusammenarbeiten dürfen: Die machen nicht nur coolen Synthiepop, sondern garantieren auch tolle Texte mit Hirn, Herz und viel Humor."

Das Projekt soll durch eingängige Melodien und insbesondere verständliche Liedtexte jungen Menschen einen leichteren Zugang zur Sprache und Kultur ermöglichen. Das Goethe-Institut und die DW begleiten die Songproduktion sprachdidaktisch; musikalisch erhält ok.tschüss.danke Unterstützung vom Sänger der Band Jupiter Jones, Nicholas Müller.

Multimediales Lernen

Ab Herbst 2022 wird ok.danke.tschüss mit den Songs weltweit auf Tour gehen und an Goethe-Instituten und Auslandsschulen auftreten, so der Plan. "Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit - und vor allem darauf, dass unsere DeutschlernerInnen die Band dann live erleben können", so Diewald-Orth. Nach eigenen Worten machen ok.danke.tschüss "Einhorn-Rock". Und wie steht es so schön auf der Seite 'Deine Band': "Sie zeigen mit einem freundlichen Lächeln und erhobenem Mittelfinger auf alles, was in der Welt schief läuft. Die deutschen Texte sind mit einer gewaltigen Portion Wortwitz gepfeffert und behandeln in der Tiefe ernste Themen."



In Workshops können Deutschlernende den Musikern dann hautnah sein und mit ihnen gemeinsam die deutsche Sprache erkunden. Den Auftakt macht im August 2022 ein Konzert in Wien im Rahmen der Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT).

Synthipop mit Herz und Hirn: ok.danke.tschüss bei einem Konzert

Das Projekt ist multimedial angelegt: Neben den Live-Events werden alle Songs und Musikvideos sowie die dazugehörigen Lern- und Lehrmaterialien kostenlos auf der Projekt-Website zur Verfügung stehen, die Videos zudem bei YouTube veröffentlicht.

Damit tritt die Band in die Fußstapfen der Hip-Hopper von EINSHOCH6, die Deutschlernern von 2013 bis 2018 Sprachkenntnisse vermittelt haben. "Deine Band" ist ein Projekt des Goethe-Instituts und der Deutschen Welle, unterstützt von der Popakademie Baden-Württemberg, dem PopCamp des Deutschen Musikrats und gefördert mit Mitteln des Auswärtigen Amts.