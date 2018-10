Die 16 Bundesländer: Mecklenburg-Vorpommern

Zehn Gründe für Mecklenburg-Vorpommern

Flanieren ohne Grenzen

Das Seeheilbad Ahlbeck gehört zu den drei sogenannten Kaiserbädern auf der Insel Usedom, wo sich schon der deutsche Kaiser Wilhelm II. in den Strandkorb setzte. Vorbei an der historischen Seebrücke führt die mit 12 Kilometern längste Strandpromenade Europas nach Heringsdorf, Bansin und auch über die Grenze nach Osten in das Seebad Świnoujście (Swinemünde) in Polen.