Didacta 2023

Die didacta, die größte europäische Fachmesse und Weiterbildungsveranstaltung für Bildungswirtschaft, findet 2023 vom 7. bis 11. März statt.

Die Teilnahme an der didacta ist an allen fünf Messetagen für alle Bildungsinteressierten geöffnet. Sie richtet sich vor allem an Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Ausbilderinnen und Ausbilder, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, Branchenexpertinnen und Branchenexperten.