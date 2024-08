Diana Piñeros studierte Journalismus in Bogotá und arbeitete für die Mediensender El Tiempo, City Noticias und Caracol TV. In Deutschland absolvierte sie einen Master in Expanded Media und begann 2018 ihr Journalismus-Volontariat bei der DW.

Seit 2020 arbeitet Diana Piñeros als Reporterin und produziert Beiträge in englischer, spanischer und deutscher Sprache für das Magazin „Euromaxx“, DW Travel und DW Español. Ihr thematischer Schwerpunkt: Kultur und Traditionen in Deutschland und Europa. Außerdem moderiert sie gemeinsam mit Lukas Stege und Nicole Geisse-Dirsch das spanische Reisemagazin „Escápate“, das im lateinamerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wird und auf YouTube DW Español-Kanal läuft.