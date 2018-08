Diagnose: Mangelernährung, Ursache: Klimawandel

Hunderte Millionen Menschen könnten in Zukunft von Mangelernährung bedroht sein, schätzt eine neue Studie. Schuld soll der Klimawandel sein. Denn wenn der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre steigt, nehmen Nahrungspflanzen wie Reis, Kartoffeln und Weizen weniger Mineralien aus dem Boden auf und bilden weniger Eiweiß, schreiben Forscher der US-amerikanischen Harvard-Universität in "Nature Climate Change".

Die größten Verlierer sind - wie eigentlich immer, wenn es um den Klimawandel geht - einkommensschwache Länder, sagt Samuel Myers der DW. Er ist Mitautor der Studie und Leiter der Planetary Health Alliance in Harvard. Dieses Konsortium aus Universitäten, NGOs und Regierungsinstitutionen möchten sicherstellen, dass auch in Zeiten des Klimawandels die Bevölkerung gesund bleibt. "Der Nährstoffverlust macht den Menschen am meisten aus", so Myers, "die eh an der Schwelle zum Nährstoffmangel sind".

Grundnahrungsmittel wie Reis und Weizen sind die wichtigsten Nahrungsquellen für über drei Milliarden Menschen auf der Welt. Viele, die sich eine abwechslungsreiche Ernährung nicht leisten können, sind auf diese Grundnahrungsmittel angewiesen, um überhaupt ausreichend Kalorien aufzunehmen. Genau diese Menschen, mit "wenig Abwechslung im Speiseplan" und "mit wenig tierischer Nahrung", werden am meisten unter geringeren Nährstoffgehalten leiden, prophezeit Myers.

Es fehlen Zink und Eisen

Pflanzen könnten der Studie nach in Zukunft weniger Zink, weniger Eisen und weniger Eiweiße enthalten. Forscher schätzen, dass bis zum Jahr 2050 weitere 175 Millionen Menschen von Zinkmangel und 122 Millionen von Eiweißmangel betroffen sein könnten, wenn der Kohlenstoffdioxidausstoß nicht dramatisch gedrosselt wird. Zudem prophezeien die Wissenschaftler einen Eisenmangel, der Krankheiten wie Anämien fördern könnte. 1,4 Milliarden Frauen im gebärfähigen Alter sowie Kinder unter fünf Jahren verlieren den Berechnungen der Forschern nach im Durchschnitt vier Prozent ihrer täglichen Eisenzufuhr.

Gerade Menschen in Entwicklungsländer trifft der Klimawandel am härtesten

Das Land, das es am härtesten treffen werde, sei Indien. Nach Schätzungen der Forscher wird es dort bis Mitte des Jahrhunderts zusätzliche 50 Millionen Menschen geben, denen es an Zink mangelt, und 38 Millionen Menschen mit Eiweißmangel. 502 Millionen Frauen und Kinder wiederum seien dann besonders anfällig für Krankheiten, die durch Eisenmangel verursacht werden.

Wer viel Fleisch isst, ist hingegen fein raus: Tierische Nahrung ist im Gegensatz zu Pflanzen besonders reich an Eisen, Zink und Eiweiß.

Warum eigentlich?

Pflanzen brauchen Kohlendioxid, um zu wachsen, aber sie können auch zu viel davon bekommen. Die Wissenschaft hinter der Physiologie von Pflanzen sei "komplex", sagt Myers, aber Wissenschaftler wie er nehmen an, dass höhere Konzentrationen von Kohlendioxid Reis- und Weizenpflanzen dazu bringen, mehr Kohlenhydrate, also Stärke zu produzieren. Das geht dann vermutlich auf Kosten von Eiweiß, Zink und Eisen.

"Wir verstehen immer noch nicht richtig, warum das passiert, aber wir denken, es ist viel komplizierter als ein einfacher Kohlenhydratverdünnungseffekt", sagt Myers. "In jedem Fall werden Nahrungspflanzen bei höheren CO2-Werten weniger nahrhaft."

Krank durch Klimawandel

Die Studie ist nur eine von vielen, die zeigen, dass Wasserknappheit, steigende Temperaturen und höhere Kohlendioxidwerte die Qualität unserer Nahrung beeinflussen und die Ernteerträge vermindern kann.

Pflanzen, die in CO2-Konzentrationen von 550 ppm (parts per million) heranwachsen, enthalten im Durchschnitt weniger Eiweiß, Eisen und Zink. Die Konzentration war um 3 bis 17 Prozent niedriger, verglichen mit Pflanzen, die unter dem derzeitigen CO2-Gehalt von knapp über 400 ppm angebaut werden. Klimaforscher sagen voraus, dass die CO2-Konzentration bis zum Jahr 2100 sogar auf mehr als 1200 ppm ansteigen könnte, wenn wir unsere Emissionen nicht drosseln.

Welche gesundheitlichen Folgen eine solche veränderte Pflanzenzusammensetzung haben könnte, untersuchten jetzt die Autoren der neuen Studie mit einerDatenbank zur weltweiten Nährstoffversorgung. Sie schätzten ab, welche Auswirkungen die Nährstoffverluste für 151 Länder haben könnten. Sprich: Welche Regionen der Welt leiden am meisten, wenn bestimmte Pflanzen ihre Nährstoffe verlieren?

Reis ist Lebensgrundlage für viele Menschen

Mangelernährung bereits jetzt ein Problem

Derzeit leben bereits zwei Milliarden Menschen mit Nährstoffmangel auf der Welt. Hinzu kommen etwa 815 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu genügend nahrhaften Lebensmitteln haben sowie 1,5 Millionen Todesfälle pro Jahr, weil viele Menschen zu wenig Gemüse essen.

Wenn nichts unternommen wird, könnte eine Reduktion der Mikronährstoffe aufgrund des Klimawandels "das bereits akute Problem der Mikronährstoffunterernährung verschärfen", warnt Kristie Ebi von der University of Washington gegenüber der Deutschen Welle.

Ein Mangel an Eisen kann eine Eisenmangelanämie verursachen, die laut Ebi "zu schweren Komplikationen wie Herzinsuffizienz und Entwicklungsverzögerungen bei Kindern führen kann". Ein Mangel an Zink wiederum führe zu Appetitlosigkeit und schlechterem Geruchssinn, zu schlechter Wundheilung und gestörter Immunfunktion. "Zink unterstützt auch Wachstum und Entwicklung, so dass eine ausreichende Nahrungsaufnahme für Schwangere und heranwachsende Kinder wichtig ist", fügt Ebi hinzu.

Weltweite Folgen

Nicht nur die Entwicklungsländer werden unter den Folgen leiden. Laut Kristie Ebi haben die Veränderungen bei Nahrungspflanzen das "Potenzial, jeden zu treffen".

Eine abwechslungsreiche Ernährung mit Fleisch, Getreide, Obst und Gemüse liefert in der Regel ausreichend Vitamine, Mikronährstoffe und Eiweiß. Aber Professor Ebi betont, dass "eine solche Diät für arme Bevölkerungsgruppen in allen Ländern unerreichbar sein kann".