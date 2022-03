DG8 unterstützt Medienschaffende und Medienfreiheit in der Ukraine

Auch Journalist*innen vor Ort sollen unterstützt werden, damit der Zugang zu freien Informationen gewährleistet ist.

Die DG8-Gruppe beschloss einstimmig, rasch wirksame Schritte zur Unterstützung der ukrainischen öffentlich-rechtlichen Medien und von Journalist*innen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die ukrainische Bevölkerung während des Krieges mit unabhängigen Informationen versorgt wird. Auch Maßnahmen, um die Zielgruppe in Russland zu erreichen, sollen verstärkt werden.

Die Vorstandsvorsitzenden und Vertreter des Managements betonten, wie wichtig zuverlässige Informationen zu jeder Zeit sind, insbesondere in einem Krieg oder anderen bewaffneten Konflikt. Alle Sender haben einen ukrainisch-sprachigen Nachrichtendienst oder arbeiten eng mit ukrainischen Medienorganisationen zusammen.

Der DG8 gehören öffentlich finanzierte internationale Medienorganisationen aus acht demokratischen Ländern an: ABC Australia, CBC/Radio-Canada, France Médias Monde, SRG SSR-Swissinfo, DW, NHK World Japan, BBC World Service und U.S. Agency for Global Media. Mit mehr als einer Milliarde wöchentlicher Nutzerkontakte haben die DG8-Sender weltweit journalistischen Einfluss. Publikum und Nutzende, insbesondere in Ländern, in denen die Pressefreiheit unterdrückt wird, verlassen sich auf vertrauenswürdige, faktenbasierte Berichterstattung, um Zensur, Desinformation, Hate Speech und Propaganda zu umgehen.