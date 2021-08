DFL-Supercup: FCB erhöht gegen den BVB

DORTMUND - FC BAYERN -:-

----------

1:0 Lewandowski (41.)

2:0 Müller (49.)

----------

Ausgangslage:

Julian Nagelsmann will im Supercup-Duell gegen Borussia Dortmund seinen Premierentitel mit dem FC Bayern München holen. Nach einer Stottervorbereitung mit EM-Abstellungen und Verletzungen sehnt der im Sommer von RB Leipzig nach München gewechselte Coach seinen ersten Sieg herbei - der wäre gleichbedeutend mit seinem ersten Titel. Der noch sieglose 34-Jährige kam in seinem ersten Pflichtspiel mit seinem neuen Verein nicht über ein 1:1 zum Bundesligastart bei Borussia Mönchengladbach hinaus.

Dagegen glänzte der BVB beim 5:2-Erfolg über Eintracht Frankfurt zum Saisonstart. Entsprechend selbstbewusst geht der DFB-Pokalsieger in das Duell mit dem Meister und will direkt zum Start in die neue Spielzeit ein Zeichen setzen.

Stimmen der Trainer:

Marco Rose (Borussia Dortmund): "Jedes Spiel kann ein Fingerzeig sein. Das ist ein Prestigeduell, das wir sehr ernst nehmen. Wir wollen zeigen, dass wir da sind und bereit für die Saison."

Julian Nagelsmann (FC Bayern München): "Wir versuchen alle, endlich zu gewinnen. Auch ich bin es von meinen vorherigen Stationen nie gewohnt gewesen, so häufig in Folge nicht zu gewinnen. Von daher freuen wir uns, wenn es der Fall sein sollte und dafür geben wir alles. Das ist ein wichtiges Spiel gegen einen Gegner, der sehr gut gestartet ist in die Bundesliga, der ein Topspiel abgeliefert hat gegen Frankfurt."

Statistik:

Das Duell zwischen den Bayern und dem BVB ist im 2010 wiedereingeführten Supercup ein Klassiker. Dreimal siegten die Dortmunder, viermal die Münchner. Zuletzt 2020, als Joshua Kimmich mit einer Willensleistung den 3:2-Siegtreffer erzielte.