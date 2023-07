DFB-Team verliert Generalprobe - Barbra Banda ist zu stark

Und dann sprintet die sambische Kapitänin Barbra Banda los. Die deutsche Nationalspielerin Kathrin Hendrich kommt nicht hinterher und Teamkollegin Sjoeke Nüsken hebt zu allem Überfluss auch noch das Abseits auf. Banda macht es gut, schaut kurz Richtung Tor und trifft dann gekonnt mit links ins lange Eck. DFB-Torfrau Merle Frohms kann das 0:1 nicht verhindern. Nur wenige Minuten später ist es wieder die 23 Jahre alte Stürmerin aus Sambia, die für die entscheidende Aktion sorgt. Svenja Huth verliert den Ball gegen die aggressiv spielende Banda und die leitet das 2:0 für die Gäste ein - die Vorentscheidung? Nein, der Startschuss für eine turbulente Schlussphase.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles - und belohnte sich. Erst erzielte Lea Schüller den Anschlusstreffer für das DFB-Team, dann gelang Alexandra Popp in der zehnten Minute der Nachspielzeit noch der 2:2-Ausgleich. Doch dann kam noch einmal Banda, die einfach nicht aufgeben wollte. Nur zwei Zeigerumdrehungen nach dem deutschen Tor, gelang der sambischen Kapitänin tatsächlich noch der 3:2-Siegtreffer.

Enttäuschung bei den DFB-Frauen nach der Niederlage gegen Sambia im letzten Testspiel vor der WM Bild: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Die Generalprobe für das deutsche Team vor dem Start der WM in Australien und Neuseeland ging nach einer verrückten Schlussphase mit 2:3 (0:0) verloren. "Der Gegner hat heute unsere Fehler sehr effektiv bestraft. Wir haben noch ein paar Themen, das ist klar. Aber die Moral hat gestimmt", sagte Voss-Tecklenburg nach der Niederlage.

Zwei Dreierpacks in zwei Spielen

Doch wer ist die Frau, die die DFB-Elf an diesem Abend so geärgert hat? Barbra Banda zählt ohne Zweifel zu den besten Stürmerinnen weltweit. Die 23-Jährige, die in Asien ihr Geld verdient, gilt als eindeutig stärkste Akteurin im Team Sambias. Auch gegen die DFB-Frauen war die 23-Jährige an allen drei Treffern beteiligt. Weltbekannt wurde sie aber 2021, als ihr beim olympischen Fußballturnier in Tokio in zwei Gruppenspielen jeweils ein Hattrick gelang. Das hatte vor ihr noch kein Fußballspieler und keine Spielerin geschafft.

Beim Afrika-Cup im vergangenen Jahr wollte Sambia mit ihrer Kapitänin dann weiter für Furore beim Frauenfußball sorgen. Doch es kam anders. Banda durfte nicht mitspielen, sondern saß nur auf der Tribüne und musste zuschauen. Banda war kurz vor Turnierbeginn die Teilnahmeberechtigung entzogen worden. Die Angreiferin habe "nicht die vom afrikanischen Verband CAF festgelegten Kriterien" erfüllt, erklärte Andrew Kamanga, Präsident des sambischen Verbands, damals der "BBC". Berichten zufolge sollen Bandas Testosteronwerte höher als erlaubt gewesen sein.

Barbra Banda: "Niemand kann mich aufhalten"

Darf Sambias Kapitänin Barbra Banda (li.) auch bei der WM in Australien und Neuseeland spielen? Bild: Roland Krivec/DeFodi Images/picture alliance

Testosteron ist ein Sexualhormon, das in männlichen Körpern deutlich stärker konzentriert vorkommt als in weiblichen. "Solche Geschlechtertests sind eklatante Menschenrechtsverletzungen, da sie stigmatisierend, stereotypisierend und diskriminierend sind", kritisierte die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. "Die FIFA, die höchste globale Autorität im Fußball, verfolgt eine Politik, die solche Tests fördert, was im Widerspruch zur Menschenrechtsverantwortung der Organisation steht".

Bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft darf Banda aber mitmachen - Stand jetzt. Die Diskussionen um ihre Person beschäftigen die Spielerin zwar, aber die Vorfreude auf ihre erste WM lässt sich die 23-Jährige nicht nehmen. "Ich habe einiges hinter mir, aber ich bleibe entschlossen. Ich mache immer das, was ich liebe und mich kann niemand aufhalten", sagte die Stürmerin 2022. "Ich mache weiter und weiter." In Sambia hoffen nun alle Fans und auch ihre Teammitglieder auf ihre Teilnahme und auf viele ausgelassene Kabinenjubel sowie Tanzeinlagen auf dem Spielfeld - ganz so wie gegen Deutschland an diesem Abend.