DFB-Team verliert 0:1 gegen Polen

Die runderneuerte DFB-Auswahl konnte sich zwölf Monate vor der Heim-Europameisterschaft auch im zweiten von drei Testspielen nicht aus dem Stimmungstief befreien. Beim 0:1 gegen Polen vor rund 60.000 Fans im Warschauer Nationalstadion erzielte Jakub Kiwior nach einem Eckball per Kopf in der 31. Minute das Tor für die Gastgeber.

Vier Tage nach dem ernüchternden 3:3 gegen die Ukraine nahm Bundestrainer Hansi Flick neun Veränderungen in seiner Startelf vor. Allein Abwehrchef Antonio Rüdiger und der zuletzt in die Diskussion geratene Joshua Kimmich waren wie zuletzt zum Spielbeginn wieder mit dabei. Der 21-jährige Malick Thiaw kam zu seinem Länderspieldebüt. Die DFB-Auswahl war in Ansätzen stabiler als beim Spiel gegen die Ukraine. Das Glück im Abschluss fehlte aber auch nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

Der polnische Starspieler Robert Lewandowski spielte nur in der ersten Halbzeit. "Es war nicht alles perfekt", sagte Lewandowski, "wir haben versucht, Deutschland einen schwierigen Tag zu bescheren".

Vor dem deutschen Tor Bild: LUKASZ GROCHALA/IMAGO

Die bittere Niederlage setzt den angeschlagenen Chefcoach Flick aller Treueschwüre zum Trotz noch stärker unter Druck, die Zweifel wachsen. Flick war vor allem mit der ersten Halbzeit unzufrieden. "Das war zu wenig", sagte er. "Die Mannschaft hat es in der zweiten Halbzeit versucht, muss da aber noch zwingender vor dem Tor werden." Flick analysierte weiter: "Wir hatten zu wenig Tempo und es gab nicht die Tiefenläufe, die wir sehen wollten. Die Standardsituation vor dem Gegentor müssen wir besser verteidigen."

Am kommenden Montag bestreitet die DFB-Auswahl in Gelsenkirchen gegen Kolumbien ihr nächstes Länderspiel. Beim Abschlusstest vor der Sommerpause braucht die Nationalmannschaft jetzt dringend ein Erfolgserlebnis.

