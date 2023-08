DFB-Team ohne Leon Goretzka und Timo Werner

"Jeder muss sein Ego hintenanstellen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen", mit dieser Forderung präsentierte Bundestrainer Hansi Flick den Kader des DFB-Teams für die anstehenden Länderspiele am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Frankreich. Die Leitfrage des Bundestrainers lautet: "Wer gibt der Mannschaft Energie? Das schauen wir uns ganz genau an. Die Mannschaft ist der Star, nicht der Einzelne", so Flick.

Flick, der nach dem schwachen Abschneiden bei der Fußball-WM und schlechten Ergebnissen bei den vergangenen Tests gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien, in der Kritik steht, macht bei der Berufung seines Kaders einen Schnitt: Er verzichtete auf Leon Goretzka vom FC Bayern und die beiden Leipziger Timo Werner oder David Raum. Weitere prominente Namen, die auf der Liste fehlen, sind Matthias Ginter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United) und Marius Wolf (Borussia Dortmund). Auch Thomas Müller vom FC Bayern ist nicht dabei.

Pascal Groß: 32-jähriger Debütant aus England

Neu dabei ist dagegen überraschend der langjährige Premier-League-Profi Pascal Groß, der seit 2017 für Brighton and Hove Albion spielt. Der 32-jährige Mittelfeldspieler bestritt zwischen 2015 und 2017 70 Bundesligaspiele für den FC Ingolstadt. Das deutsche Nationaltrikot trug er nur für den DFB-Nachwuchs bei der U18, U19 und U20.

Spätstarter im DFB-Team: Mit 32 Jahren steht Pascal Groß vor seinem Debüt im DFB-Team Bild: Paul Terry/CSM via ZUMA/picture alliance

Wieder mit dabei sind der zuletzt abgestrafte Innenverteidiger Niklas Süle und Abwehrspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen, der längere Zeit nicht im DFB-Kader stand. Jamal Musiala vom FC Bayern ist trotz einer Muskelverletzung dabei.

Der Kader im Überblick:

Tor: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Abwehr: Emre Can (Borussia Dortmund), Robin Gosens (Union Berlin), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Mailand)

Mittelfeld und Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Pascal Groß (Brighton and Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Kai Havertz (FC Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Kevin Schade (FC Brentford), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

asz/jst (SID, dpa)