DFB-Team ohne Chance gegen Österreich

Es ging nach links und dann wieder nach rechts. Es wurde gestikuliert, gerufen und immer wieder Anweisungen an die eigenen Spieler gegeben. Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick und Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann bewegten sich während des Testspiels im Ernst-Happel-Stadion in Wien synchron in den einzelnen Coaching-Zonen. Es wurde kein Meter verschenkt und keine Chance verpasst, Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen.

Die ähnliche Art der Trainer hat einen Ursprung, denn beide kennen sich gut, sehr gut sogar. "Er arbeitet extrem akribisch, hat bei seinen Stationen viel Erfolg gehabt und auch viel verändert und bewegt", lobte Nagelsmann sein Gegenüber vor dem Spiel. "Ralf zeichnet Mut aus, Dinge anzupacken, zu verändern, die ihm wichtig sind. Und er schreckt auch nicht vor unangenehmen Entscheidungen zurück." Rangnick hat die österreichische Nationalmannschaft innerhalb kürzester Zeit zum Erfolg geführt.

Kein Sieg gegen Rangnick

Erfolge werden beim DFB aktuell dagegen schmerzlich vermisst. Die 0:2-Niederlage (0:1) gegen Österreich war die sechste Pleite im elften Spiel in diesem Jahr. Insgesamt kassierte die DFB-Elf 22 Gegentore in diesem Zeitraum. Zudem war es im vierten Duell der beiden Trainer die dritte Pleite für Nagelsmann.

Trainer Rangnick und Nagelsmann vor dem Anstoß in Wien Bild: Markus Gilliar/GES/picture alliance

Die Karrieren der beiden Nationaltrainer sind seit Jahren eng miteinander verbunden. Der österreichische Bundestrainer gilt als Förderer und Lehrmeister des deutschen Nationaltrainers. Er habe mit Rangnick in seiner Karriere schon "extrem viele Berührungspunkte gehabt - in Hoffenheim, in Leipzig", erklärt Nagelsmann ihr Verhältnis.

Die lange Beziehung der beiden Trainer begann bei der TSG Hoffenheim. Dort stand Rangnick von 2006 bis 2011 als Cheftrainer an der Seitenlinie. Unter seiner Führung gelang dem Klub 2008 der Aufstieg in die Bundesliga. Während dieser Zeit war auch der fast 30 Jahre jüngere Nagelsmann bereits Angestellter bei den Hoffenheimern. Damals trainierte er die Nachwuchsmannschaften des Klubs. Parallel dazu drückte der heutige Bundestrainer noch die Schulbank und büffelte für seine Ausbildung zum Fußballlehrer beim DFB, die er mit Bestnote abschließen konnte.

Erste Schritte im Profigeschäft

Während dieser Zeit tauschten sich Rangnick und Nagelsmann bereits regelmäßig aus. Rangnick habe "sehr viel Vertrauen in mich" gehabt, verriet Nagelsmann. "Er hat sich schon früh mit mir ausgetauscht und versucht, mir Meinungen mitzugeben, als ich noch nicht bei Klubs angestellt war, bei denen er gearbeitet hat."



Im Jahr 2016 trat Nagelsmann zum ersten Mal in Rangnicks Fußstapfen und übernahm den Posten als Chefcoach bei den Hoffenheimern. Bei seiner Beförderung war er mit damals 28 Jahren der jüngste hauptamtliche Chefcoach in der Geschichte der Bundesliga. Nagelsmann übernahm die TSG als Tabellenvorletzten und sicherte dem Klub am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt - der Startschuss für seine Trainer-Karriere im Profibereich.

In der Saison 2016/17 begrüßt Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick TSG-Trainer Julian Nagelsmann Bild: Michael Deines/Promediafoto/picture alliance

Rangnick war unterdessen weitergezogen und bei RB Leipzig in verschiedenen Rollen aktiv. Als Sportdirektor sorgte er 2019 dafür, dass der Hoffenheimer Coach einen Vertrag in Leipzig bekam. "Wir haben damals ein Jahr auf ihn gewartet, um ihn in Leipzig als Cheftrainer zu bekommen", sagte Rangnick im Interview mit dem MDR.

Nagelsmann fügte an: "Er hat viel dafür gekämpft, dass ich nach Leipzig komme. Ich habe versucht, seinen Weg dort weiterzugehen - ich glaube, er war ganz zufrieden." Nagelsmann schaffte mit den Roten Bullen auf Anhieb die Qualifikation für die Champions League. Auch weil er das von Rangnick in Leipzig entwickelte Spielsystem übernahm und weiterentwickelte.

Rangnick: "Das Unmögliche möglich machen"

Rangnick, der mittlerweile seit 2022 beim ÖFB tätig ist, hat den österreichischen Fußball revolutioniert - und sich hohe Ziele gesteckt: Der 65-Jährige will das Land zu einem der besten Fußballteams der Welt machen. "Ich würde den österreichischen Fußball gerne dorthin bringen, wo er hingehört", sagte Rangnick bei seiner Vorstellung in Wien vor gut einem Jahr und ergänzte: "Das Unmögliche möglich machen. Das hat mich immer gereizt."

Für Österreich soll er nun einen Masterplan entwickeln, um nachhaltig zur Weltspitze aufzuschließen. Die Nachwuchs-Nationalteams sollen künftig nach seiner Fußballidee spielen: angriffslustig, offensiv und mutig.

Seine Spielidee scheint Früchte zu tragen, denn das ÖFB-Team musste in diesem Jahr lediglich eine Niederlage einstecken und hat sich problemlos für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert. "Rangnick hat uns ein neues Denken beigebracht. Wir machen uns nicht mehr in die Hose", lobte Nationalspieler Christoph Baumgartner unlängst.

Nagelsmann und Assistent Sandro Wagner (r.): Können sie das DFB-Team wieder in die Erfolgspur bringen? Bild: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Auch das Team von Nagelsmann ist als Gastgeber-Nation für die EM gesetzt, allerdings liest sich die Statistik des DFB deutlich schlechter: Nur einmal blieb die Nationalmannschaft seit dem Testspiel-Sieg gegen Oman im November 2022 ohne Gegentor. Nach der Niederlage gegen Österreich sind Vorzeichen für eine erfolgreiche EM eher schlecht.

Dennoch lässt sich der 36-Jährige nicht entmutigen und versucht sein - von Rangnick gelerntes (Erfolgs-)System - weiter beim DFB zu etablieren. Getreu dem Motto seines Lehrmeisters will Nagelsmann das "Unmögliche möglich machen" und die DFB-Elf wieder in der Weltspitze etablieren.