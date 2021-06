DFB-Team: Letzter EM-Test gegen Lettland

Ausgangslage:

Es ist das letzte Spiel vor der EURO für Bundestrainer Joachim Löw und sein Team. Löw wird im Wettkampf gegen die Letten noch einmal Taktik und Personal testen, danach bleibt im EM-Quartier in Herzogenaurach nur noch eine Woche bis zum EM-Auftakt gegen Frankreich. Vor 1000 Fans in Düsseldorf soll die deutsche Mannschaft sich gegen Lettland weiter einspielen, kompakter, sicherer und effektiver werden.

Personell hat Löw im Vergleich zum Unentschieden gegen Dänemark weitere Möglichkeiten: Toni Kroos steht nach überstandener Corona-Infektion, häuslicher Quarantäne und der Rückkehr ins Training vor einer Woche wieder zur Verfügung. Mats Hummels ist nach Problemen mit der Patellasehne auch wieder fit. Löw will auch die Champions-League-Sieger Timo Werner, Antonio Rüdiger und Kai Havertz vom FC Chelsea sowie Finalverlierer Ilkay Gündogan von Manchester City einsetzen, die später ins Trainingscamp nach Seefeld gekommen waren. Bayern-Profi Leon Goretzka ist nach seiner Muskelverletzung noch nicht spielbereit und wird auch das erste EM-Spiel verpassen.

Eine besondere Partie wird es für Manuel Neuer. Der 35-Jährige macht sein 100. Länderspiel und zieht als 16. Nationalspieler in den "Club der Hunderter" ein. Zugleich wird Neuer der erste deutsche Torwart mit 100 Länderspielen.

Stimmen vor dem Spiel:

Joachim Löw (Bundestrainer): "Wir müssen uns so präsentieren, dass sich der Gegner völlig an uns anpassen muss. Natürlich geht es um das Einspielen. Aber ich plane auch einige Wechsel, weil es im Trainingslager sehr intensiv war."

Manuel Neuer (Torhüter): "Die Hunderter-Marke erfüllt mich mit Stolz. Das ist etwas ganz Besonderes, als Torwart so viele Spiele zu machen für sein Land."

Statistik:

Lettland ist nur Nummer 138 der aktuellen FIFA-Weltrangliste und klarer Außenseiter. Erst dreimal gab es die Paarung in der Länderspiel-Historie des DFB. Allerdings hat es Deutschland dabei geschafft, sich einmal gegen die Letten zu blamieren: Bei der EM 2004 in Portugal kam die Mannschaft unter Teamchef Rudi Völler im zweiten Gruppenspiel nicht über ein 0:0 hinaus und schied anschließend bereits in der Vorrunde aus. Die zwei weiteren Vergleiche gewann die deutsche Elf, allerdings war das bereits in den Jahren 1935 und 1937.

Zum Spiel der deutschen Mannschaft gegen Lettland halten wir Sie an dieser Stelle immer auf dem neuesten Stand. Anpfiff ist um 20.45 Uhr MESZ.