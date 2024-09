DFB-Team: Julian Nagelsmann macht Joshua Kimmich zum Kapitän

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann gab es einiges zu tun vor dem Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die neue Saison. Nach dem Aus im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Spanien bei der der Heim-EM waren zunächst Toni Kroos, dann Thomas Müller und schließlich auch Kapitän Ilkay Gündogan und Torhüter Manuel Neuer aus dem DFB-Team zurückgetreten. Nagelsmann musste eine Nummer eins und einen neuen Spielführer bestimmen.

Kurz nach dem Start der Fußball-Bundesliga stehen die ersten beiden Partien der UEFA Nations League an. Am 7. September spielt die DFB-Elf in Düsseldorf gegen Ungarn (Anstoß 20:45 Uhr MESZ), drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande (20:45). Der Kader, mit dem Nagelsmann diese beiden Pflichtspiele angehen möchte, wurde am Donnerstag per Pressemitteilung vorgestellt. Allerdings legte sich der Bundestrainer darin noch nicht fest, wer die Nachfolger mit Binde und im Tor sein würden.

Kimmich und ter Stegen mit neuen Ämtern

Erst nachdem die Mannschaft am sogenannten "Home Ground", dem Trainingszentrum auf dem Gelände von DFB-Ausrüster Adidas in Herzogenaurach bei Nürnberg zusammengekommen waren, lüftete Nagelsmann diese Geheimnisse: Die Wahl als neue Nummer eins im Tor fiel erwartungsgemäß auf Marc-André ter Stegen, der seit 2012 Nationalspieler ist, aber nie bei einem großen Turnier Stammtorhüter war. "Marc ist verdientermaßen die Nummer eins. Er hat über mehrere Jahre herausragende Leistungen gebracht und ist bei Barcelona Kapitän", begründete Nagelsmann seine Entscheidung auf der ersten Pressekonferenz nach der Zusammenkunft des Teams.

Die Kapitänsbinde wird künftig Joshua Kimmich tragen. Der Profi des FC Bayern München hatte während der EURO auf der rechten Abwehrseite ausgeholfen und soll dort zunächst auch bleiben, obwohl seine bevorzugte Position im defensiven Mittelfeld liegt. "Er war einer der drei Kapitäne bei der EM - und wenn die anderen beiden [Gündogan und Neuer, Anm.d.Red.] nicht mehr da sind, ist es für mich nur logisch, dass er jetzt übernimmt", sagte Nagelsmann. "Er ist ein Spieler, der eine klare Meinung hat und diese auch kundtut. Er hat auch keine Scheu, sie zu äußern, wenn er eine andere Meinung hat. Das schätze ich an ihm."

Die neuen Stellvertreter Kimmichs werden Innenverteidiger Antonio Rüdiger von Real Madrid und Angreifer Kai Havertz, der beim Fc Arsenal in London spielt.

Der deutsche Kader im Überblick:

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (FC Bayern), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Mittelfeld: Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Emre Can (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (FC Bayern), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Angriff: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (West Ham United), Kai Havertz (FC Arsenal), Deniz Undav (VfB Stuttgart)