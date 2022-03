Fußball-Nationalmannschaft

DFB-Team: Gegen Israel ins WM-Jahr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Freundschaftsspiel gegen Israel in ein neues Länderspiel-Jahr, an dessen Ende die WM in Katar steht. Bundestrainer Hansi Flick muss einige Stammkräfte ersetzen.

Kimmich-Ersatz Ilkay-Gündogan soll gegen Israel vor der Abwehr für Stabilität sorgen

Ausgangslage: Bundestrainer Hansi Flick muss zum Start ins WM-Jahr gegen Israel (Anstoß Samstag 20:45 Uhr MEZ) auf Joshua Kimmich verzichten. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern wird zum dritten Mal Vater und möchte bei der Geburt dabei sein. Flick setzt daher im ersten Spiel der neuen Länderspiel-Saison in Sinsheim im zentralen Mittelfeld auf Ilkay Gündogan. Neben dem erfahrenen Profi von Manchester City ist ein Einsatz von Bayern-Talent Jamal Musiala wahrscheinlich. Zu seinem Länderspiel-Debüt wird der Freiburger Nico Schlotterbeck kommen, dem Flick in der Innenverteidigung eine Einsatzgarantie gab. Wechselschicht herrscht dagegen im Tor: Weil Stammtorhüter Manuel Neuer erst kürzlich von einer Knieverletzung genesen ist, darf er pausieren. Seine Vertreter, Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona, und der Frankfurter Kevin Trapp sollen jeweils eine Halbzeit spielen. Bilanz: Deutschland und Israel haben sich bislang erst viermal auf dem Platz gegenübergestanden. Die DFB-Elf konnte alle vier Partien - allesamt Freundschaftsspiele - gewinnen. Zum ersten Mal trafen die deutsche und die israelische Mannschaft 1987 in Tel-Aviv aufeinander. Die letzte Partie ist fast zehn Jahre her.

