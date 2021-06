DFB-Team gegen Dänemark in Führung

DEUTSCHLAND - DÄNEMARK 1:0 (0:0)

---------

1:0 Florian Neuhaus (48.)

---------

Ausgangslage:

Bundestrainer Joachim Löw setzt im ersten EM-Test der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gleich wieder auf die Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller. Das Duo wird gegen Turnierteilnehmer Dänemark am Mittwoch in Innsbruck (Anstoß 21 Uhr) von Beginn an auflaufen. Die Mannschaft bereitet sich nicht weit von Innsbruck, im Trainingslager in Seefeld, auf die EURO vor. Hummels soll die Abwehr vor Kapitän Manuel Neuer organisieren. Für Müller ist die Rolle im zentralen, offensiven Mittelfeld vorgesehen.

Löw muss gegen die Dänen noch auf die Spieler verzichten, die am Samstag im Champions-League-Finale dabei waren: Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea sowie Ilkay Gündogan von Manchester City. Auch Leon Goretzka vom FC Bayern steht nach einer Muskelverletzung noch nicht zur Verfügung. Toni Kroos (nach COVID-19-Erkrankung) und Jamal Musiala (nach muskulären Problemen) waren zumindest beim Abschlusstraining dabei. Wie Löws Assistenztrainer Marcus Sorg ankündigte, wolle man das Wechselkontingent von sechs Spielern voll ausschöpfen.

Bei Gegner Dänemark stehen mit Dortmunds Thomas Delaney, Leipzigs Yussuf Poulsen, Robert Skov von Hoffenheim und dem Schalker Torwart Frederik Rönnow vier Bundesliga-Profis im EM-Kader. Einige andere, wie Jannik Vestergaard, der in Hoffenheim und Gladbach gespielt hat, oder Ex-Bayern-Spieler Pierre-Emile Höjbjerg sind ebenfalls in Deutschland bekannt. So auch der Trainer Kasper Hjulmand, der in der Saison 2014/2015 den FSV Mainz 05 coachte. Bei der EM spielen die Dänen in Gruppe B gegen Finnland, Russland und Belgien.

Stimmen vor dem Spiel:

Joachim Löw (Bundestrainer): "Die Mannschaft soll sich festigen und Wettkampfpraxis sammeln."

Serge Gnabry (Deutschland): "Es sollte bis zum Turnierauftakt hinhauen, dass wir ein eingespieltes Team haben."

Marcus Sorg (Assistenztrainer Deutschland): "Die Erwartung ist, dass die Mannschaft mit viel Leidenschaft und Engagement spielt."

Bilanz:

Das Spiel gegen die Nationalmannschaft Dänemarks in Innsbruck ist der 28. Vergleich der deutschen Nationalmannschaft mit dem dänischen Team. Die deutsche Bilanz lautet 15 Siege, vier Unentschieden und acht Niederlagen. Bitterste deutsche Pleite und gleichzeitig größter dänischer Erfolg war das 2:0 für die Dänen im EM-Finale von 1992.